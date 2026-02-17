В Пскове продолжается демонстрация выставки «Защита суверенитета  Российского государства. История и Современность»

В Пскове продолжается демонстрация выставочного проекта «Защита суверенитета Российского государства. История и современность», организованная управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Минюсте.

Фото здесь и далее: управление Министерства юстиции по Псковской области

Экспозиция подготовлена Министерством юстиции Российской Федерации совместно с Российским историческим обществом, Госфильмофондом России и Фондом «История Отечества» и впервые была представлена на XII Петербургском международном юридическом форуме, а затем показана в 2025 году во всех субъектах Российской Федерации, продолжается ее демонстрация и в 2026 году.

17 февраля 2026 года начальник управления Минюста России по Псковской области Сергей Самолётов открыл выставку в Библиотеке микрорайона Овсище города Пскова. Он отметил, что эта выставка – не просто собрание архивных документов, она наглядно демонстрирует молодому поколению, что, несмотря на смену эпох, методы давлению на Россию остаются неизменными. Здесь описаны важные события нашей истории, демонстрирующие силу и волю русского народа в защите Родины.

Также на открытии выставки выступила начальник отдела организации внешней оценки качества образования Управления образования Администрации города Пскова Наталья Кучерова.

Ведущий выставки, учитель истории и обществознания Лицея №4 города Пскова Иван Марченко, провёл обзорную экскурсию по выставке.

С мультимедийной выставкой ознакомились учащиеся старших классов общеобразовательных учреждений города Пскова. Им продемонстрированы видеоролики, фотографии и текстовые материалы, посвященные попыткам иностранного вмешательства во внутренние дела страны: от эпохи смутного времени и до новейшей истории.

Теперь с этим масштабным проектом могут познакомиться читатели и посетители библиотеки. Для организованных групп школьников возможно посещение экскурсии по предварительной записи.