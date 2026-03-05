Названы самые популярные певицы в РФ

Народная артистка РФ Надежда Кадышева, Ольга Бузова и Instasamka стали самыми популярными российскими певицами, следует из результатов исследования «КИОН Музыка». Исследование было проведено в преддверии Международного женского дня сервисом «КИОН Музыка» совместно с системой мониторинга и анализа «Медиалогия».

Фото: Ольга Бузова / Telegram

«Исследование подготовлено на основе комплексного анализа упоминаемости артисток в период с 24 февраля 2025 года по 23 февраля 2026 года по платформам ВК, ОК, Telegram, Max, Rutube и другим. В общий топ-10 самых обсуждаемых артисток вошли: Ольга Бузова, Надежда Кадышева, Instasamka, Мари Краймбрери, Anna Asti, Zivert, Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и Betsy - исполнительницы, стабильно удерживающие внимание аудитории благодаря релизам, концертной активности и личностному маркетингу», - говорится в сообщении.

Так, в жанре поп-музыки лидируют Бузова, Мари Краймбрери и Anna Asti. При этом самыми востребованными песнями Бузовой стали «Верни», «Гештальт» и «Заплачу». Среди хип-хоп-исполнительниц наиболее популярны Instasamka, а также Sky Rae и Baby Cute. Самыми прослушиваемыми треками Instasamka признаны «Премиум подписка», «За деньги да» и «На Титанике».

Кадышева, переживающая вторую волну популярности, стала первой среди артисток фолк-направления. Также наиболее востребованными стали народная артистка России Надежда Бабкина и заслуженная артистка РФ Пелагея. Среди композиций Кадышевой чаще всего слушатели выбирают песни «Широка река», «Плывет веночек» и «Я не колдунья».

Королевой рока стала Диана Арбенина, также в этом музыкальном жанре в топ-3 вошли Жанна Агузарова и Светлана Сурганова. Самыми популярными песнями Арбениной стали «Сансара», «Обстоятельства» и «Неторопливая любовь», пишет РИА Новости.

Самыми популярным артистками шансона стали Ирина Круг, Елена Ваенга и Любовь Успенская. Так, наиболее востребованными песнями Ирины Круг признаны «Тебе, моя последняя любовь», «Как будто мы с тобой» и «Заходи ко мне во сне».