Опубликована программа традиционной Недели детской и юношеской книги в Пскове

Традиционная Неделя детской и юношеской книги пройдёт в библиотеках Пскова с 23 по 31 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе города.

Изображение предоставили в Централизованной библиотечной системе города Пскова

Как всегда, в эту неделю в библиотеках пройдут встречи с писателями, мастер-классы, презентации новых книг, интерактивные программы и книжные выставки. 

Неделя начнётся с торжественного открытия в Историко-краеведческой библиотеке Пскова имени Ивана Василёва на площади Ленина 23 марта в полдень. 

Гостями Недели детской и юношеской книги в Пскове в этом году станут специально приглашённые детские писатели Оксана Заугольная и Оксана Рахманова, а также шеф-редактор импринта «РИПОЛ РОСТ», соавтор книги о театре и более 70 пособий для детей дошкольного и младшего школьного возраста Ольга Федоскина. 

В рамках Всероссийской благотворительной акции Союза детских и юношеских писателей в библиотеках Пскова также пройдут онлайн-встречи с Евгенией Малинкиной, Тамарой Крюковой, Игорем Родионовым, Наталией Отто, Светланой Кривошлыковой. С читателями Пскова также встретятся местные писатели: автор исторических сказок «Башни спят...» Марина Иванова, руководитель творческой студии «Полосатый кот» Евгения Русакова и поэт Татьяна Рыжова. 

В рамках недели 27 марта состоятся XV Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения «Экскурсионные маршруты Любятово».
С подробной программой Недели детской и юношеской книги – 2026 и её почетными гостями можно познакомиться на сайте Централизованной библиотечной системы Пскова.

Мероприятия пройдут при поддержке управления культуры администрации города Пскова.

