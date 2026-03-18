Выставку-квест «В чем сила?» временно перевезут из Самолвы в Себеж

В павильоне мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в гдовской деревне Самолва начались ремонтные работы. На это время выставка-квест «В чем сила?» будет перенесена в визит-центр национального парка «Себежский», сообщили Псковской Ленте Новостей в национальном парке.

Фото здесь и далее: национальный парк «Себежский»

Выставка будет доступна для посещения в период с 20 марта по 12 апреля по адресу: город Себеж, улица 7 Ноября, 22.

 

Выставку-квест создал музейный сценограф из Петербурга Никита Сазонов. Экспозиция погружает посетителей в эпоху князя Александра Невского: гости изучают древнерусскую азбуку, читают летописи на церковнославянском, записывают свой возраст буквенной цифирью. На стендах — карты княжеств, амуниция немецкого рыцаря и русского дружинника. Квест объясняет ход Ледового побоища и дипломатию тех лет. 

