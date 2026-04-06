Для внештатных экскурсоводов и всех желающих: в «Михайловском» стартует цикл открытых методзанятий

К методическим занятиям, которые в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» проведут для собственных научных сотрудников и экскурсоводов, свободно могут присоединиться все желающие — как специалисты, занятые в туристической сфере, так и студенты, преподаватели, все, кому интересна история отечественной культуры и литературы.

Усадьба Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское на цветной автолитографии А.В. Данилова (1986) из фондов музея-заповедника

Цикл из восьми лекций пройдёт в «Михайловском» в период с 8 по 11 апреля включительно. Круг тем, заявленных в его программе очень широк. Слушатели смогут узнать множество интересных подробностей о пистолетах в экспозиции Дома-музея поэта в Михайловском (докладчик — Павел Семёнов, научный сотрудник музея-усадьбы поэта), о круге чтения тригорского соседа и приятеля Пушкина Алексея Вульфа (Елена Ступина, ведущий научный сотрудник музейных фондов), о воспитании и образовании дворянских детей в XIX веке на примере семьи Осиповых и Вульфов (Елена Хмелёва, методист Пушкинского заповедника по научно-просветительской деятельности). Тема занятия, которое проведёт методист «Михайловского» по научно-просветительской деятельности Дмитрий Григорьев, сформулирована так: «Крестьянский мир в первой половине XIX века: социально-экономический аспект». А, например, хранитель музея-усадьбы Пушкиных и Ганнибалов, кандидат исторических наук Юлия Узенёва озаглавила своё занятие «Соседей милая семья…» — она поведёт речь о псковских дворянах, бывших в знакомстве с Пушкиным.

Полный перечень занятий с указанием даты/времени проведения и имени лектора для каждого из них уже сегодня можно найти в официальном сообществе музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети, сообщили в учреждении. Проводить лекции будут в Научно-культурном центре музея (поселок Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).