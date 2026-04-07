 
Культура

В псковском музее впервые покажут графическую работу после реставрации

0

Специалисты Псковского музея-заповедника завершили реставрацию графической работы 1956 года, созданной советской художницей, живописцем, графиком Татьяной Русановой. Произведение станет частью выставки «Листая земли, страны и века…» о мире природы в изобразительном искусстве и книжных изданиях XVIII-XX веков, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Работа выполнена темперными красками на бумаге. Она поступила к реставраторам, потому что были разрывы по краям, очень крупный разрыв на левом поле, отставание красочного слоя по углам и изломы углов. В ходе работы были выполнены укрепления углов и заломов с тыльной стороны, также был укреплен сильный разрыв и выполнены тонировки на местах утрат красочного слоя с лицевой стороны. Работа была отпрессована. Теперь она приобрела экспозиционный вид», – рассказала художник-реставратор произведений графики Галина Милованова. 

К особенностям графической работы можно отнести фактуру и матовую поверхность темперы. Они позволили художнице передать ощущение особой лёгкости цветочной массы, воздушности пространства.

«Мимозы на окне» – не просто натюрморт, это образ городской весны. Русанова выбирает наиболее сложный вариант изображения – против света и добивается эффекта сияния. За стеклом – мягкие очертания зданий, в полудымке почти сливающихся с небом в перспективе улицы, контрастные силуэты птиц на голых ветвях, ещё слегка подёрнутых светящимся снегом, а внутри – сияют цветы, словно вобравшие в себя просвечивающий сквозь них солнечный свет и тепло дома.

О Русановой Татьяне Ипполитовне (1905 – 1969):

Советская художница, живописец, график, театральный художник, представитель московской школы. Крепкий академический рисунок, мягкие светотеневые переходы характерны для живописных работ Русановой 1930-х гг., выполненных маслом.

К 1950-м годам художница переходит на темперу и вырабатывает свой неповторимый живописный стиль. Произведения Т. Русановой есть в собраниях Третьяковской галереи, Театрального музея им. А.А. Бахрушина, Вологодской картинной галереи, собраниях других региональных музеев.

Сведения о художнице, её семье и друзьях крайне скудны.  Известно, что брат художницы Всеволод Русанов-Протопопов (1902-1970) в 1943 году работал старшим инженером Главного управления аэродромного строительства НКВД СССР. Русанова была очень близка с семьёй композитора Михаила Гнесина. 

В 1971 году в письмах супруги композитора Галины Ванькович–Гнесиной, адресованных журналистке, с которой её и Русанову связывала давняя дружба, обсуждается возможность издания монографии, посвящённой творчеству художницы.  К сожалению эти планы не были осуществлены. 

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026