Первое заседание киноклуба «Театр — это не кино» состоялось в Пскове

Первое заседание киноклуба «Театр — это не кино», организованного Псковским академическим театром драмы имени А. С. Пушкина, состоялось сегодня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Цель проекта — создать сообщество кинолюбителей среди театральной аудитории. Организаторы рассчитывают привлечь зрителей, которые ценят интеллектуальное кино, интересуются историей кинематографа, хотят не просто смотреть фильмы, а анализировать их и обсуждать вместе с единомышленниками.

Вести киноклуб будет худрук, директор Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев — кинорежиссёр с впечатляющим послужным списком: неоднократный лауреат и номинант национальных премий «Золотой орёл» и «Ника», лауреат Московского международного кинофестиваля, обладатель множества международных наград, а также профессор кафедры режиссуры игрового кино СПБГИКиТ.

Встречи будут проходить в буфете театра.