 
Культура

Псковский музей представляет новые летние туры в филиалы

Псковский музей-заповедник предлагает всем желающим автобусные туры в филиалы, об этом музей сообщил в своем канале в «Макс».


Изображение: Псковский музей-заповедник

14 июня, 4 июля и 5 сентября данные туры предоставят возможность посетить уголки провинциальной природы, которые в далекие годы были вдохновением для талантливого композитора Николая Римского-Корсакова, а 19 июля можно будет отправиться в музей-усадьбу первой русской женщины-профессора математики Софьи Ковалевской.

Также 1 августа будет доступен автобусный тур в Музей истории города Печоры, где представлена история города от эпохи неолита до наших дней, в программу тура входит и Псково-Печорский монастырь.

Телефон для записи на экскурсию: +78112331603, количество мест ограничено. 

