Отреставрированный макет церкви Николы со Усохи передали в Псковский музей

Ярослав Ильин, студент 3 курса направления «Реставратор строительный» Псковского политехнического колледжа, отреставрировал макет церкви Николы со Усохи 1972 года. Теперь этот макет передан в Псковский музей-заповедник и станет частью Музейного фонда России. Благодарности Ярославу Ильину, его преподавателям и руководству колледжа вручила генеральный директор Псковского музея Светлана Мельникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Данный макет имеет свою богатую историю. В конце 1963 года начались реставрационные работы по церкви Николы со Усохи. Целью реставрации было восстановление первоначального облика храма. В 1941 году церковь была сильно повреждена пожаром, а в 1946 году частично реставрирована по проекту и под руководством Ю.П. Спегальского.

Работу начала В.А. Лебедева с макета храма. Макет делала из пластилина. «Помогал мне М.И. Семёнов, по чертежам он сделал основу макета из дерева, калабашки, которые я обмазывала пластилином. Затем по нашему макету сделали макет из гипса, занимался этим работавший у нас в мастерской лепщик Ричард Альфредович Душник-Блёстен». 

Из реставрационных работ по храму была выполнена центральная глава, покрытая лемехом и трехстопная звонница (1964-1966 годы). Дальнейшие работы по реставрации церкви проводились в 1972-1978 годах под руководством Б.С. Скобельцына.

 

Особенно символично, что реставрация макета совпала с новой реставрацией самого храма Николы со Усохи – этой весной завершается подготовка к сдаче объекта.

