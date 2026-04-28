 
Культура

Дом офицеров Пскова объединит поколения победителей 9 Мая

Масштабные праздничные мероприятия, объединенные в тематический марафон «Встречаем День Победы поколениями победителей!», пройдут 9 мая в Доме офицеров города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: Дом офицеров

Центральными мероприятиями станут три разноформатные программы, наполненные разножанровыми выступлениями:

  • 12:00 — историко-патриотический квест-концерт «Наследники Победы»;
  • 15:00 — творческая эстафета героической памяти «Их именами названы улицы города»;
  • 18:00 — праздничный концерт «Победа, объединяющая Россию».

Праздничное концертное настроение предваряет встреча зрителей в сквере у Дома офицеров выступлениями военных духовых оркестров.

Гости будут иметь возможность побывать на выставках, специально организованных к праздным событиям:

  • «Выставка наследия архитектора, реставратора и фотохудожника Б. С. Скобельцына», приуроченная к 105-летию со дня рождения;
  • «Время тишины» — авторский проект фотохудожника, военного пенсионера Андрея Смольникова (фрагментарная демонстрация);
  • «Святую памятную дату навеки помнить молодым» — фотовыставка работ Андрея Кокшарова.

Особое внимание посетителей привлечет мобильная интерактивная выставка «Эпоха мужества», экспонаты для которой предоставит музей воинских частей Псковского гарнизона.

«9 мая — величайшая дата для всех поколений россиян. Творческая команда Дома офицеров откроет двери для псковичей и гостей города, высоко ценящих значимость этой даты для нашей страны и всего мира, и приглашает на творческие программы, сохраняющие память о Великой Победе, рассказывающие детям и внукам о подвигах наших героев», — резюмировали организаторы.
 

Полная программа мероприятий доступна на сайте Дома офицеров. Вход на мероприятия свободный.

Категория 6+

