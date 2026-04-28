Дом офицеров Пскова объединит поколения победителей 9 Мая

Масштабные праздничные мероприятия, объединенные в тематический марафон «Встречаем День Победы поколениями победителей!», пройдут 9 мая в Доме офицеров города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Фото здесь и далее: Дом офицеров
Центральными мероприятиями станут три разноформатные программы, наполненные разножанровыми выступлениями:
- 12:00 — историко-патриотический квест-концерт «Наследники Победы»;
- 15:00 — творческая эстафета героической памяти «Их именами названы улицы города»;
- 18:00 — праздничный концерт «Победа, объединяющая Россию».
Праздничное концертное настроение предваряет встреча зрителей в сквере у Дома офицеров выступлениями военных духовых оркестров.
Гости будут иметь возможность побывать на выставках, специально организованных к праздным событиям:
- «Выставка наследия архитектора, реставратора и фотохудожника Б. С. Скобельцына», приуроченная к 105-летию со дня рождения;
- «Время тишины» — авторский проект фотохудожника, военного пенсионера Андрея Смольникова (фрагментарная демонстрация);
- «Святую памятную дату навеки помнить молодым» — фотовыставка работ Андрея Кокшарова.
Особое внимание посетителей привлечет мобильная интерактивная выставка «Эпоха мужества», экспонаты для которой предоставит музей воинских частей Псковского гарнизона.
Полная программа мероприятий доступна на сайте Дома офицеров. Вход на мероприятия свободный.
Категория 6+