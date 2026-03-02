Фестиваль «Довмонт Псковский» перенесен на 27 июня

В этом году фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» перенесен на две недели вперед и пройдет 27 июня в Псковском кремле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Гости и участники события вновь погрузятся в атмосферу настоящего средневековья: познакомятся с ремеслами, бытом и боевым искусством прошлого.

Напомним, в прошлом году фестиваль посетили более 2 000 человек.

Самое масштабное и зрелищное событие состоялось 28 июня 2025 года. Действия праздника развернулись в самом сердце древнего Пскова, в Псковском кремле.