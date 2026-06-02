В День России в Пскове впервые состоится фестиваль «Соцветие культур»

Масштабный праздник, приуроченный к Году единства народов России, пройдет в псковском парке Строителей 12 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

На одной площадке объединятся традиции более десятка национальностей, творческие коллективы и ремесленные мастерские. Фестиваль «Соцветие культур» начнется в 15:00 и продлится до позднего вечера. В программе — выступления фольклорных и хореографических ансамблей Псковской области, игры народов России, мастер-классы по традиционным ремёслам, маркет молодых предпринимателей, фотозоны и многое другое.

Организаторы сообщили, что подготовили для гостей особые сюрпризы — выступления артистов и диджеев. Имя главной звезды вечера пока не разглашается, но организаторы уверены, что все останутся довольны.

Вход свободный. Приглашаются все желающие.

Фестиваль реализуется АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке министерства молодежной политики Псковской области в рамках программы Росмолодежи «Регион для молодых».

