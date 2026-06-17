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День памяти Римского-Корсакова отметит Псковский музей-заповедник в Вечаше 20 июня

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Памятное мероприятие, посвященное великому русскому композитору Николаю Римскому-Корсакову, пройдет в старинной усадьбе Вечаша в субботу, 20 июня. Гостей ждет культурная программа, объединяющая классику и народное творчество, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Афиша и фото предоставлены пресс-службой Псковского музея-заповедника

В стенах усадьбы прозвучат шедевры мировой классики и любимые народные песни. Их исполнят студенты Государственной Санкт-Петербургской консерватории имени Николая Римского-Корсакова и участники хора народной песни «Грушица» из Санкт-Петербурга.

В течение всего дня для посетителей будут работать выставка картин лужских художников и уличная арт-мастерская Оксаны Духовой, где все желающие смогут попробовать свои силы в росписи и изготовлении традиционной игрушки.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: +78113326101, +7811332610.

Николай Римский-Корсаков скончался в ночь на 21 июня (8 июня по старому стилю) 1908 года в усадьбе Любенск (ныне деревня Любенск Плюсского района Псковской области). Похоронен на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга. В 1911 году на его могиле был установлен крест, сделанный по эскизу Николая Рериха. В 1936 году захоронение с прахом композитора и его супруги и надгробным памятником было перенесено в Некрополь мастеров искусств, созданный в Александро-Невской лавре.

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