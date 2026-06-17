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Колумнист ПЛН, поэт Дина Дабришюте стала лауреатом международной премии «Я верю в человека»

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Награды победителям пятого сезона международной литературной премии «Я верю в человека» имени Александра Казинцева были вручены на торжественной церемонии, которая состоялась в арт-холле «Музосфера». Псковский поэт и колумнист Псковской Ленты Новостей Дина Дабришюте победила в номинации «Арт-проекты», сообщила она на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Дина Дабришюте / «ВКонтакте»

Поэт, теле- и радиожурналист, колумнист, чтец аудиокниг, организатор литературных событий. Лауреат и участник всероссийских литературных форумов и фестивалей Дина Дабришюте публиковалась в журналах «Москва», «Наш современник», «Волга XXI век», «Русское эхо». Автор поэтической книги «Несезон» (2023). Выпустила музыкально-поэтический альбом совместно с композитором Владиславом Тясто «Сохраненки» (2024).

В пятом сезоне международной литературной премии «Я верю в человека» имени Александра Казинцева Дина Дабришюте приняла участие с проектом «Сохраненки», который принес ей победу в номинации «Арт-проекты».

«Спасибо всем, кто верил, мотивировал и помогал. Мы с композитором Владом Тясто сделали действительно отличную вещь!» — прокомментировала Дина Дабришюте.

Международная литературная премия имени Александра Казинцева «Я верю в человека» — это награда, посвященная памяти выдающегося русского поэта, критика и публициста Александра Казинцева (1953–2020). Учреждена в 2021 году журналом «Наш современник» и фондом «Дорога жизни» при содействии членов Союза писателей России.

В 2026 году проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 

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