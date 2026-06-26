«Подстрочник»: Чем живет «ПсковАРТ»?

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Подстрочник».

24 июня в галерее «Дом на Набережной» открылась выставка «Арт-Ню». О том, что она из себя представляет и каковая суперидея выставки, придут рассказать члены движения «ПсковАРТ» - художник, скульптор, кузнец Тимофей Силич и наивный художник Олег Матюхин.

Также ведущая Татьяна Иванова поговорит с ними о жизни, творчестве и настроении псковских художников, о проектах «ПсковАРТа» и о перспективах развития изобразительного искусства в Пскове.