ИИ, плюрализм и традиции: псковские художники высказались о тенденциях в живописи

Как меняется мир изобразительного искусства, что на него влияет и как быть с нейросетями, ответили художники объединения «Псков-Арт» Тимофей Силич и Олег Матюхин в эфире ПЛН FM.

«У меня нет оптимистической прогнозов. Сейчас кайф, свобода, демократия, гласность, плюрализм. Но идут тенденции к стиранию авторства. Подавлять начинает административный ресурс, нейросети. Такое происходит везде, не только в Пскове. К сожалению, это так. Я вообще за традиции, я прошел советскую школу, мы там все делали своими руками. Но купил мощную видеокарту, коплю деньги для мощного процессора, готовлюсь. Хочешь мира - готовься к войне, не дай Бог. Все новое нужно встречать с новыми знаниями. А что делать?» – считает Тимофей Силич.

На вопрос ведущей об активном внедрении ИИ в повседневную жизнь и судьбе творцов ответил Олег Матюхин. Гость студии считает, что полностью вытеснить художников у технологий не получится.

«Внедрять ИИ можно. В XIX веке боялись фотографию, что она полностью вытеснит живопись, но этого не произошло. То же самое произойдет и с нейросетями. Они займут какую-то небольшую нишу, а все-таки элитарное искусство останется за людьми. Потому что душу вложить искусственный интеллект не может в свои работы, это будет все равно бездуховно. Может, красивая картинка, но не будет внутреннего наполнения», – добавил Олег Матюхин.

«Скажем, оживление фотографии. Восхищаются: "Ах, как это?". Но это же пародия», – резюмировал Тимофей Силич.