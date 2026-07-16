Петербургский театр «На Литейном» осенью покажет в Пскове спектакли «Звездные псы» и «Антарктида»

Гастроли театра «На Литейном» (Санкт-Петербург) в Пскове состоятся 3 и 4 октября. На большой сцене Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина покажут спектакли «Антарктида» Петра Чижова и «Звездные псы» Дмитрия Крестьянкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского театра.

Фото здесь и далее: Псковский театр драмы имени Александра Пушкина

Пьеса «Антарктида» написана молодым уральским драматургом Ульяной Гицаревой на основе документальных фактов. Спектакль Петра Чижова, ученика педагога и режиссера Вениамина Фильштинского, — рассказ о трех полярниках и якутской лайке по кличке Мишка, застрявших на советской антарктической станции «Молодежная» в середине 1990-х.

Антарктическую станцию «Молодежная» закрывают. А за этим — судьбы живых людей, их мысли, чувства, мечты, разочарования и надежды. Что есть для каждого из нас наше прошлое? Надо ли помнить о нем? И как не потерять себя в Антарктиде? Спектакль Театра «На Литейном» наполнен мужским юмором, верой в лучшее, силой духа и желанием жить.

Режиссер-постановщик — Петр Чижов. Художник-постановщик — Антон Батанов. Художник по свету — Василий Ковалев. В спектакле заняты: Роман Агеев, Полина Воронова, Виталий Гудков, Игорь Ключников, Юрий Свирко. Продолжительность спектакля — 1 час 20 минут без антракта. Спектакль «Антарктида» (16+) состоится 3 октября на большой сцене Псковского театра драмы в 19:00.

Свежий спектакль Дмитрия Крестьянкина в театре «На Литейном» «Звездные псы» — это история о первых космонавтах. Но не о тех, чьи имена известны каждому школьнику, а о тех, кто протаптывал для них дорогу к звездам — своими лапами. Первыми были собаки. Они пилотировали первые космические ракеты, с их помощью тестировали оборудование, на них испытывали технологии выживания в космосе, над ними ставили эксперименты. И именно собаки, бывало, отдавали жизни за космическое будущее людей. Спектакль-размышление о том, что важнее: абстрактные идеалы — или конкретная любовь, жизнь будущая — или жизнь сегодняшняя, счастлив ли тот, кто считается героем, и что такое настоящий полет.

Дмитрий Крестьянкин — один из ведущих молодых режиссеров Санкт-Петербурга, в сферу чьих творческих исканий входят разные театральные направления: инклюзивные проекты, документальный театр, сайт-специфик театр. Спектакль «Звездные псы» — лауреат XXXIV фестиваля «Театры Санкт-Петербурга — детям». Авторы рекомендуют к просмотру недокументальную историю о первых космонавтах зрителям от 14-ти лет.

Автор идеи и режиссер-постановщик — Дмитрий Крестьянкин. Художник-постановщик — Александра Машура. Художник по свету — Василий Ковалев. В спектакле заняты: Зоя Будний, Георгий Ефанов, Игорь Ключников, Александр Леднев, Сергей Матвеев, Дарина Одинцова, Елизавета Павлова, Павел Путрик, Сергей Якушев и др. Продолжительность спектакля — 1 час 40 минут без антракта. Спектакль «Звездные псы» (12+) состоится 4 октября на большой сцене Псковского театра драмы в 19:00.

«Литейный театр», возникший в 1909 году, всегда был местом притяжения публики и служил площадкой для реформаторских опытов знаменитых режиссеров XX века: Всеволода Мейерхольда, Николая Евреинова, Льва Додина, Камы Гинкаса, Ефима Падве, Генриетты Яновской. В наше время на сцене Театра «На Литейном» органично существуют современность и классика, новаторство и традиция. Труппа много гастролирует, с успехом участвует в театральных фестивалях. Театр неоднократно награждался премиями «Золотая маска» и «Золотой софит».