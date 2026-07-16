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Экскурсия-прогулка «Аллеями старого города» пройдет в Пскове 19 июля

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Городская экскурсия-прогулка «Аллеями старого города» начнется в воскресенье, 19 июля, в 14:30 у главного здания Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, дом 7), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Через псковские парки – Ботанический, Летний и Финский – все желающие пройдут вдоль внешнего крепостного кольца Пскова, осмотрят с петровских бастионов исторические кварталы города.

После гости экскурсии-прогулки смогут узнать о нераскрытых тайнах древних башен. Прогулка завершится у Гремячей башни – самой таинственной из всех.

Телефон для предварительной записи: +78112331603.

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