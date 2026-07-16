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Англичанин представит выставку «Благодаря Богу я пскович»

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Открытие фотовыставки «Благодаря Богу я пскович» пройдёт в выставочном зале на веранде «Каверинки» 19 июля в 13:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной библиотеке для детей и юношества им. В. А. Каверина.

Афиша: Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина

Выставка «Благодаря Богу я пскович» - это первое художественное высказывание Джона. Джон - англичанин, приехал в Россию 4 года назад, сейчас живёт в Пскове и преподаёт английский. Он говорит на шести языках, а русский язык изучает с 10 лет.

Автор жил во многих европейских странах, долго искал свой дом, и только очутившись в Пскове понял, что нашёл то, к чему стремился.

«Наш город полюбился Джону, поскольку Псков является древним, православным, очень русским и безусловно красивым местом. Этому и посвящена наша выставка», - рассказали в «Каверинке».

Каким видит Псков иностранец? Почему этот город умеет так быстро влюблять в себя? В чём автор увидел красоту? На открытии псковичи смогут познакомиться с автором, увидеть город по-новому и вдохновиться любительскими фотографиями автора.

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