 
Культура

Петербургские музыканты исполнят шедевры XVII–XX веков в Пскове

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Концерт ансамблевой музыки из цикла «Там, где звучит время» состоится в субботу, 18 июля, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото: священик Сергей Альхименок
настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове

На концерте выступят опытные петербуржские музыканты: органистка Виталия Котова, выпускница кафедры «Специального фортепиано» Нижегородской Государственной Консерватории имени М. И. Глинки, выпускница Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», выпускница аспирантуры кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской Государственной Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, концертмейстер в классе кларнета Детской школы искусств имени Г. В. Свиридова Санкт-Петербурга, и флейтист Алексей Ужегов, выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова по классу «Флейты», преподаватель класса флейты в ДМШ №7 Санкт-Петербурга, лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Как рассказали организаторы, сочетание этих двух инструментов рождает уникальный акустический эффект.

В программе концерта «Там, где звучит время» прозвучат музыкальные шедевры XVII-XX веков: Николауса Брунса, Томазо Антонио Витали, Иоганна Себастьяна Баха, Иоганна Хризостома Вольфганга Амадея Моцарта, Исаака Мануэля Франциско Альбениса-и-Паскуаля, Сергея Рахманинова, Микаэла Таривердиева, и Жана Ариста Алена.  

Храм открывается за 45 минут до начала. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. Перед концертом звучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

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