Минкультуры предложило увеличить лимит «Пушкинской карты»

Минкультуры РФ предлагает увеличить лимит карты программы «Пушкинская карта» с 5 до 7 тысяч рублей с подлимитом для покупки билетов в цирки в размере 2 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить участие государственных цирков в программе «Пушкинская карта». Подготовленный Минкультуры законопроект предусматривает пункт о включении госцирков в программу.

«Министерством культуры подготовлен проект постановления правительства… который предлагает следующие решения… 2) увеличение лимита карты программы «Пушкинская карта» до 7 тысяч рублей с установлением подлимита на покупку билетов на мероприятия государственных цирков в размере 2 тысяч рублей», - говорится в пояснительной записке к проекту о внесении изменений в постановление правительства.

В случае принятия изменений, они вступят в силу с 1 сентября 2026 года, пишет РИА Новости.

Программа «Пушкинская карта» была запущена в 2021 году. Ее цель – повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству: театрам, музеям, концертам и кино.