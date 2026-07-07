 
Культура

Минкультуры предложило увеличить лимит «Пушкинской карты»

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Минкультуры РФ предлагает увеличить лимит карты программы «Пушкинская карта» с 5 до 7 тысяч рублей с подлимитом для покупки билетов в цирки в размере 2 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить участие государственных цирков в программе «Пушкинская карта». Подготовленный Минкультуры законопроект предусматривает пункт о включении госцирков в программу.

«Министерством культуры подготовлен проект постановления правительства… который предлагает следующие решения… 2) увеличение лимита карты программы «Пушкинская карта» до 7 тысяч рублей с установлением подлимита на покупку билетов на мероприятия государственных цирков в размере 2 тысяч рублей», - говорится в пояснительной записке к проекту о внесении изменений в постановление правительства.

В случае принятия изменений, они вступят в силу с 1 сентября 2026 года, пишет РИА Новости.

Программа «Пушкинская карта» была запущена в 2021 году. Ее цель – повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству: театрам, музеям, концертам и кино.

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