 
Культура

Сотрудники Псковского музея узнали о ходе реставрации храма Николы со Усохи

0

Методическое занятие для музейных сотрудников прошло в храме Николы со Усохи сегодня, 8 июля. На нём главный инженер АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Алексей Михайлович Гамзин рассказал о проведенных реставрационных работах в храме, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

C 2023 по 2026 год храм прошел масштабный путь реставрации: в церкви укрепили стены и фундаменты, воссоздали исторические объемы паперти, северного и южного приделов. Также раскрыты и сохранены заложенные ранее оконные проемы в четверике. Отреставрирован характерный декоративный орнамент на фасадах и барабанах церкви. Для храма сделали уникальные двери в соответствии с историческими аналогами.

 

Также обновлено техническое оснащение церкви: проведены новые инженерные сети, установлены автономная газовая котельная и вентиляционная система, что позволит успешно поддерживать необходимый температурно-влажностный режим.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026