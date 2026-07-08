Сотрудники Псковского музея узнали о ходе реставрации храма Николы со Усохи

Методическое занятие для музейных сотрудников прошло в храме Николы со Усохи сегодня, 8 июля. На нём главный инженер АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Алексей Михайлович Гамзин рассказал о проведенных реставрационных работах в храме, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

C 2023 по 2026 год храм прошел масштабный путь реставрации: в церкви укрепили стены и фундаменты, воссоздали исторические объемы паперти, северного и южного приделов. Также раскрыты и сохранены заложенные ранее оконные проемы в четверике. Отреставрирован характерный декоративный орнамент на фасадах и барабанах церкви. Для храма сделали уникальные двери в соответствии с историческими аналогами.

Также обновлено техническое оснащение церкви: проведены новые инженерные сети, установлены автономная газовая котельная и вентиляционная система, что позволит успешно поддерживать необходимый температурно-влажностный режим.