 
Культура

Псковичам и гостям города предложат пройти «по следам князя Довмонта»

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11 июля в Псковском кремле состоится командная игра-поиск «По следам князя Довмонта», посвящённая князю Довмонту-Тимофею, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Участникам предстоит пройти по территории Довмонтова города, выполнить задания и ответить на вопросы, связанные с историей средневекового Пскова. Программа включает работу нескольких тематических площадок, посещение кремлёвских башен, интеллектуальные викторины и исторические конкурсы.

Сюжет игры построен вокруг биографии князя Довмонта – литовца по происхождению, который принял православие под именем Тимофей, стал защитником псковских земель и инициатором каменного строительства в городе. Именно при нём расширились крепостные стены, а Довмонтов город вошёл в историю как часть оборонительного комплекса, примыкающего к Крому.

Мероприятие стартует в 12:00 у крыльца Приказной палаты (Кремль, 4). Продолжительность 90 минут.

Участие бесплатное. Предварительная регистрация через форму.

Игра организована в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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