Путешествие в мир русской культуры ждет гостей палкинского фестиваля «Сенокосная пора»

Фестиваль «Сенокосная пора», призванный объединить поколения и возродить исконные народные традиции, пройдет 18 июля на поляне деревни Васильево Палкинского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном центре народного творчества.
Фото: Псковский областной центр народного творчества
С 13:00 гостей ждет путешествие в мир русской культуры, где каждый найдет занятие по душе.
Фестивальные площадки предложат насыщенную программу
Главная сцена станет центром торжественного открытия, церемонии награждения и концертной программы с участием фольклорных и творческих коллективов.
Площадка с подворьями. Здесь будут представлены традиционные подворья, каждое со своей историей, обычаями и угощениями. Гости смогут попробовать блюда национальной и деревенской кухни, приготовленные по старинным рецептам. Официальная делегация и почетные гости фестиваля совершат променад по этой импровизированной деревне, знакомясь с ее колоритом.
Площадка мастер-классов по народному творчеству и ремеслу приглашает всех желающих попробовать себя в различных видах рукоделия. От гончарного дела до плетения из лозы, от вышивки до росписи – каждый найдет занятие по душе и сможет создать уникальный сувенир своими руками. Мастер-классы будут работать на протяжении всего фестиваля.
Площадка с травостоем – это возможность увидеть и даже принять участие в старинных сенокосных этапах: травокошении, ворошении и сборе сена в копну.
Главная поляна у копны станет местом народного гуляния. Здесь пройдет яркое «Дефиле в народных костюмах», акция «Хожу в русском», призывающая всех надеть традиционную одежду, и, конечно, «Большой хоровод», который объединит всех участников фестиваля в едином танце.
Торговая площадь предложит гостям широкий выбор товаров от местных производителей: сувениры ручной работы, фермерские продукты, изделия народных промыслов и ремесел. Как рассказали в центре народного творчества, здесь можно будет приобрести что-то на память о фестивале или просто насладиться атмосферой ярмарки.
К участию в фестивале приглашаются делегации организаций и учреждений Псковской области, фольклорные и творческие коллективы, мастера декоративно-прикладного творчества, индивидуальные предприниматели, фермерские хозяйства, а также все жители и гости Псковской области, жители других регионов, желающие прикоснуться к народной культуре.
Все творческие коллективы и семейные подворья будут награждены дипломами и памятными подарками за участие в фестивале.
Организаторами выступают администрация Палкинского муниципального округа, Псковский областной центр народного творчества и Палкинское районное досуговое объединение.