Юрий Бурлин о фестивале «Псковские каникулы»: Грандиозный проект удался

Десятки тысяч жителей и гостей города собрал фестиваль «Псковские каникулы», который продолжался на набережной реки Великой с 30 июля по 2 августа. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.

Фото здесь и далее: Юрий Бурлин / «ВКонтакте»

«Эти выходные стали для нашего округа по-настоящему особенными. На набережной реки Великой с огромным размахом прошёл фестиваль "Псковские каникулы". Для меня, как для депутата, вдвойне приятно видеть, что площадка, развернувшаяся от улицы Профсоюзной до Георгиевской, стала точкой притяжения для десятков тысяч псковичей. Только за один из дней фестиваля его посетили более 17 тысяч человек, а всего за три дня — порядка 50 тысяч! Грандиозный проект удался. Уютная набережная на несколько дней превратилась в настоящую машину времени, погрузившую нас в неповторимую эпоху 1960–1970-х годов. Спасибо организаторам за такую возможность! Мы, рождённые в СССР, смогли вновь пережить тёплые мгновения молодости, а для юных псковичей это стало увлекательным путешествием в прошлое нашей страны», — отметил Юрий Бурлин.

По его мнению, особый восторг вызвали тематические локации:

Дворовые игры и тир — все с азартом вспоминали забытые забавы и соревновались в меткости;

Фотостудия в интерьере советской квартиры — выстраивались очереди из желающих сделать колоритные снимки;

Блошиный рынок — с удивительными винтажными вещами, которые хранят тепло ушедшей эпохи (посуда, значки, книги и украшения);

Выставка «СССР: радио и телевидение» — с уникальными экспонатами, включая механический телевизор.

Советский фудкорт — с блюдами по рецептам 60–70-х годов;

Концерты и конкурсы — выступления ВИА «Радио», иллюзионистов, бардов, ретродискотеки и культовый конкурс «А ну-ка, девушки!».

«Огромное спасибо каждому, кто пришёл провести эти тёплые выходные на набережной. Очень радостно, что наш округ стал центром такого яркого события! Ваши улыбки и горящие глаза — лучшая награда для организаторов. "Псковские каникулы" доказали, что мы умеем отдыхать душой и вместе создавать настоящий праздник!» — добавил Юрий Бурлин.