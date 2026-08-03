Четыре дня в СССР: что увидели гости фестиваля «Псковские каникулы» 

На прошлой неделе набережная Великой на четыре дня стала порталом в советское прошлое. Фарцовщики предлагали прохожим дефицитные товары, рядом с крепостной стеной шли съемки исторического кинофильма, а в толпе простых псковичей гуляли девушки в платьях в горошек и маршировал строй пионеров. С 30 июля по 2 августа в городе проходил фестиваль-реконструкция «Псковские каникулы».

«Псковские каникулы» стали новым фестивалем в череде летних городских праздников – в этом году его организовали впервые. Довольно свежей для Пскова оказалась и концепция: обычно реконструкции у нас посвящают Средним векам, здесь же организаторы решили воссоздать время, которое многие псковичи хорошо помнят. Место тоже выбрали непривычное. В последние годы большая часть фестивалей проходит в Финском парке и парке Строителей, а вот набережная Великой мероприятия подобного масштаба не принимала давно.

Пространство от улицы Профсоюзной до улицы Воеводы Шуйского заполнили атмосферные локации и фотозоны. Вот газетный киоск, работница которого всем желающим раздает свежую фестивальную прессу. Вот деревянная телефонная будка и киоск «Мороженое». А вот целая комната типичной советской квартиры: сервант с сервизом и старыми книгами, радиола, массивный телевизор, металлический пылесос и конечно же ковры – и на полу, и на стене. Был представлен даже фермерский уголок – загон с макетом коровы, бидонами и сеном. Корову даже можно было «подоить», что очень понравилось детям.

Эти локации стали не просто фоном для красивых фотографий – в них разыгрывались забавные театрализованные сценки, каждая из которых знакомила псковичей с тем, как жили люди во времена позднего СССР. Они смогли понаблюдать, как две работницы совхоза с волнением ждут приезда журналиста, но думают при этом в основном о своем внешнем виде. Как лучше повязать платок? Халат снять или оставить? А потом журналист приезжает, и совершенно не готовые к разговору с ним девушки начинают выкручиваться: с серьезным видом придумывают показатели надоев, путаются в цифрах и всеми силами пытаются создать впечатление образцовых работниц.

Недалеко от уголка совхоза играли советскую свадьбу. Ведущий и молодожены не просто реконструировали церемонию и празднование, но и познакомили зрителей с тем, какими они бывали в разные десятилетия – ведь во времена застоя традиции уже значительно отличались от тех, что были в момент образования СССР. И всё это в виде живой сценки с юмором и добрым подтруниванием над эпохой. Как бы ни хотели молодожены получить в подарок квартиру или путевку на юг, досталось им все равно лишь новое одеяло. А ближе к концу празднования на свадьбу явился разгневанный бывший возлюбленный невесты, которого та не дождалась из армии.

Но действие не ограничивалось специально оформленными площадками. В любой момент на набережной можно было встретить актеров, которые прямо среди прохожих изображали колоритных персонажей времен СССР. То навстречу чеканил шаг отряд пионеров, то фарцовщики предлагали прохожим дефицитный товар. Неподалеку разворачивались съемки советского фильма о битве тевтонских рыцарей с русичами: перед камерой сходились воины в кольчугах, а режиссер командовал процессом. Чуть дальше модники и модницы в ярких рубашках, галстуках и платьях в горошек танцевали, прогуливались и оживленно обсуждали последние новости, а советские туристы с рюкзаками напевали знакомые многим песни.

Музыка, танцы и магия на сцене

Крайне насыщенной оказалась музыкальная программа. На главной сцене фестиваля выступили Лиза Матрешка, ВИА Радио, молодежный театр «Гротеск», диск-жокей дядя Миша, заслуженный артист России Александр Либ, трио «Изитон» и другие. Они исполнили любимые многими песни из кинофильмов и советские хиты: «Ленинградский рок-н-ролл», «Мечты сбываются», «Улыбка», «Ромашки спрятались» – последняя неожиданно прозвучала в рок-версии. Зажигательные композиции явно нашли отклик у зрителей – многие танцевали прямо перед сценой. Кроме того, на фестивале прозвучали марши, вальсы и фокстроты в исполнении небольшого оркестра.

Ярким дополнением музыкальной программы стало выступление иллюзиониста Александра Никонова. Он показал трюки, которые даже сейчас выглядят удивительными – несколько веревочек соединялись друг с другом и меняли длину, вызванные из зала зрители чувствовали восемь прикосновений, хотя касались их всего дважды. И, конечно же, классические трюки с угадыванием карт. Каждый номер сопровождался аплодисментами зрителей, которые до последнего пытались разгадать секрет фокусов.

СССР на ощупь

Фестиваль предлагал гостям не просто погрузиться в атмосферу советской эпохи, но и почувствовать себя ее частью. Одни проверяли меткость в тире, другие азартно играли в лото, третьи останавливались у выставки радиотехники и пробовали освоить азбуку Морзе. Дети катались на маленьких машинках, велосипедах и самокатах времен СССР. Любой желающий мог попробовать научиться играть на гармони за 10 минут. А в уличном кинотеатре показывали классические советские фильмы – например, «Свадьбу в Малиновке».

Некоторые предметы советского быта можно было не только рассматривать, но и унести с собой. На фестивале работал блошиный рынок, на котором продавали не только изделия современных мастеров, но и подлинные вещи времен СССР. Значки, деревянные шкатулки, самовары, старые книги и туристические буклеты, серпы и подковы – чего здесь только не было. Некоторые продавцы предлагали купить и более ранний, еще дореволюционный антиквариат, например, снимки, сделанные в порховском фотоателье до 1917 года.

«Псковские каникулы» явно заинтересовали горожан – как сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области, в финальный день площадки посетили 19 000 гостей, а всего за дни работы фестиваля его гостями стали порядка 50 000 человек. Набережная действительно была заполнена множеством людей: одни слушали музыку и танцевали, другие с любопытством изучали экспонаты и прилавки блошиного рынка, третьи участвовали в развлечениях, которые когда-то были обычной частью досуга псковичей. Так на несколько дней этот уголок Пскова стал местом встречи с советской эпохой – для одних знакомой, а для других совершенно новой.

Елизавета Левадная