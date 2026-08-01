Атмосфера 1960-1970-х годов: «Псковские каникулы» на набережной реки Великой. ФОТОРЕПОРТАЖ

Масштабный городской фестиваль «Псковские каникулы» продолжает погружать гостей в атмосферу 1960-1970-х годов на набережной реки Великой. Программу разделили на две яркие составляющие. В первой гостям предлагают почувствовать себя жителями той эпохи с помощью иммерсивного спектакля, а во второй - приглашают на локации с играми и другими активностями.

На набережной в эти дни - блошиный рынок, выставка «СССР: радио и телевидение», кинотеатр под открытым небом, фотозоны, лото, фудкорт, выступления артистов на главной сцене и другие активности на любой вкус и возраст.

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Фестиваль «Псковские каникулы» продолжится до конца выходных. Он проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Подробнее - в фоторепортаже Анны Тягуновой.