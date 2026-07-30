На набережной реки Великой стартовал фестиваль «Псковские каникулы»

Техническое открытие фестиваля «Псковские каникулы», который позволяет жителям и гостям областного центра окунуться в атмосферу 60–70‑х годов прошлого века, состоялось на набережной реки Великой в Пскове сегодня, 30 июля. На площадках мероприятия уже работают главная сцена, интерактивные зоны и блошиный рынок, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Открыл фестиваль спектакль «Из песни слов не выкинешь» молодежного театра «Гротеск», который прошел на главной сцене. С приветственным словом к гостям мероприятия обратился ведущий Владимир Дягилев. В основе постановки лежит музыкальная программа, включающая песни, которые звучали во дворах в 60-70-е годы. Например, в программу вошел репертуар певицы Ольги Чикиной, поэтов Павла Явецкого, Глеба Горбовского и других деятелей культуры.

На фестивале также работает блошиный рынок, где представлены предметы с историей: винтажная посуда, открытки, значки, книги, украшения и другие вещи разных эпох. Продавцы рассказывают посетителям о происхождении представленных предметов и связанных с ними историях.

Гастрономическую часть фестиваля представляет стилизованный фудкорт с блюдами советской кухни. В меню представлены знакомые многим блюда, связанные с повседневной культурой 1960–1970-х годов, такие как квашеная капуста и плов.

Также для гостей работают интерактивные локации с играми, мастер-классами и тематическими фотозонами. Здесь можно поиграть в лото, вернуться в детство на площадке с советскими дворовыми играми: классики, резиночка, городки и другие развлечения, которые объединяют поколения, сделать фото в интерьере настоящей советской квартиры. А еще можно посмотреть любимые фильмы 60-70‑х под открытым небом и проверить свою меткость в тире.

Завтра, 31 июля, а также 1 и 2 августа на набережной будет работать иммерсивный спектакль, где все присутствующие станут не просто зрителями, а частью бытовых сцен из советского времени. Гостям предложат заглянуть в типичный советский двор, подслушать разговор у подъезда, «прожить» маленький момент из жизни людей того времени.

Кроме того, в рамках «Псковских каникул» завтра откроется выставка «СССР: радио и телевидение», посвященная развитию отечественной радиотехники и телевизионного вещания. Экспозиция включает более 40 экспонатов, среди которых радиоприемники, телевизоры, проигрыватели и другие устройства советского периода. Среди представленных образцов — механический телевизор и радиоприемник производства Великих Лук.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор — АО «Россельхозбанк».