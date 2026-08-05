Георгий Василевич: Михайловское — это место счастья

Вчера, 4 августа, в Москве открыли выставку из фондов Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское».
Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»
Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», ведущие специалисты, и в первую очередь, Юрий Богатырёв, директор Государственного музея Александра Пушкина, где развёрнута выставка, оценили её как художественное событие российского масштаба. Экспозиция из псковского Святогорья продолжает большой цикл выставочных проектов, представляющих жителям и гостям столицы подлинные шедевры из собраний ведущих пушкинских музеев страны.
Хронологически работы в экспозиции «Пушкин в Михайловском» охватывают период от второй половины XIX века до наших дней, подчеркнул Георгий Василевич. Важно, что значительная часть этих графических листов и полотен создана уже в нашем столетии, молодыми авторами. И многие из художников, однажды открыв для себя псковские пушкинские места, возвращаются сюда вновь и вновь.
Напомним, что на московской выставке представлено свыше ста предметов из фондов Пушкинского заповедника — произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Уже сегодня, 5 августа, экспозиция «Пушкин в Михайловском» в ГМП — в залах на Арбате — принимает посетителей. Планируется, что она будет работать в течение трёх с небольшим месяцев, вплоть до 8 ноября.