Георгий Василевич: Михайловское — это место счастья

Вчера, 4 августа, в Москве открыли выставку из фондов Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», ведущие специалисты, и в первую очередь, Юрий Богатырёв, директор Государственного музея Александра Пушкина, где развёрнута выставка, оценили её как художественное событие российского масштаба. Экспозиция из псковского Святогорья продолжает большой цикл выставочных проектов, представляющих жителям и гостям столицы подлинные шедевры из собраний ведущих пушкинских музеев страны.

«Сам Александр Сергеевич назвал это место уголком земли, где он “провёл изгнанником два года незаметных“, а все мы знаем, что часов не наблюдают только счастливые. И когда мы — наши фондовики, научные работники, экспозиционеры — готовили эту выставку, нам очень хотелось, чтобы все, кто её увидит, почувствовали Михайловское как место счастья. Счастья — несмотря на то что всякое там было: и ссылка без указания срока, и ссора с родителями… Но это было — время творческое, время, полное открытий, и главным из таких открытий для поэта стало осознание своей любви к Михайловскому. Именно об этом рассказывают произведения живописи и графики, составившие эту выставку», — напомнил всем собравшимся на церемонию открытия выставки директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич.

Хронологически работы в экспозиции «Пушкин в Михайловском» охватывают период от второй половины XIX века до наших дней, подчеркнул Георгий Василевич. Важно, что значительная часть этих графических листов и полотен создана уже в нашем столетии, молодыми авторами. И многие из художников, однажды открыв для себя псковские пушкинские места, возвращаются сюда вновь и вновь.

«Это закон Пушкинского заповедника: однажды открыв его для себя, почувствовав себя частью этого места, — возвращаться. К нему и к себе», — подытожил Георгий Василевич.

Напомним, что на московской выставке представлено свыше ста предметов из фондов Пушкинского заповедника — произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Уже сегодня, 5 августа, экспозиция «Пушкин в Михайловском» в ГМП — в залах на Арбате — принимает посетителей. Планируется, что она будет работать в течение трёх с небольшим месяцев, вплоть до 8 ноября.