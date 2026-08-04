 
Культура

Пушкин возвращается на Арбат: в Москве открывают выставку из фондов «Михайловского»

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Завтра, 5 августа, в Москве откроют выставку из фондов Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское». 

Здесь и далее: репродукции работ, представленных на Арбате. Евгений Устинов. У озера Маленец (1974). Из фондов Пушкинского заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, эта экспозиция — продолжение большого цикла выставочных проектов, представляющих жителям и гостям столицы шедевры из собраний ведущих пушкинских музеев страны. Уже сегодня она развёрнута в Государственном музее Александра Пушкина, в выставочных залах на Арбате. «Михайловское» показывает здесь более ста предметов из разных фондовых коллекций — произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

«Псковское Михайловское занимает особое место в творческой биографии Пушкина, — напоминают своим посетителям устроители выставки. — Будучи здесь в ссылке в 1824—1826 годах, поэт создал большую часть наиболее значительных из своих произведений. Среди них — трагедия «Борис Годунов», центральные главы «Евгения Онегина», поэмы «Цыгане» и «Граф Нулин», многие стихотворения, вошедшие в золотой фонд русской литературы. В Михайловском сформировался зрелый художественный мир поэта. Можно сказать, что и само мемориальное имение стало неотъемлемой частью пушкинского творческого наследия».

Произведения искусства, которые представляет на московской выставке «Михайловское», созданы художниками разных десятилетий и даже столетий — от второй половины XIX века до 2022 года. Заинтересованный зритель, таким образом, легко сможет проследить, как менялись подходы к осмыслению пушкинской темы в отечественном изобразительном искусстве. 

Владимир Алексеев. Тригорское. Дом Осиповых и Вульфов (1970-е). Из фондов Пушкинского заповедника

Среди авторов, чьи живопись и графика отобраны для проекта, — великолукский художник Семён Мошин, учитель Великолуцкого уездного училища. К тому моменту, когда Мошин, явно ориентируясь на знаменитый портрет Пушкина работы Ореста Кипренского, писал своего поэта (1862 год), он уже десять лет как пребывал в звании свободного художника. Есть на выставке и графика Василия Звонцова, и «гулкая» живопись Петра Оссовского, и будто светящиеся изнутри фарфоровые, подглазурной росписи плакетки Леонида Соколова, и многое другое.

«Выставка как нельзя лучше раскрывает многогранный образ Михайловского — места, неразрывно связанного с жизнью и творчеством Пушкина, а также представляет богатство коллекции Пушкинского заповедника широкой московской публике», — отметили организаторы проекта.

Планируется, что экспозиция «Пушкин в Михайловском» из фондов Государственного Пушкинского заповедника будет открыта в ГМП в течение трёх с небольшим месяцев — вплоть до 8 ноября. 

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