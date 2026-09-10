Концерт из цикла «Музыка европейских соборов» дадут в Пскове

Концерт органной музыки из цикла «Музыка европейских соборов» состоится в воскресенье, 13 сентября, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви (улица Плехановский Посад, дом 64) в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове священник Сергей Альхименок

На концерте выступит российская концертирующая органистка, выпускница Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского и магистратуры РАМ имени Гнесиных по специальности «Орган» лауреат всероссийских и международных органных конкурсов Лилия Якушева.

Как отметили организаторы мероприятия, уникальность ее исполнительского стиля и творческого пути складывается из нескольких редких факторов: феноменального старта в профессии, композиторского мышления и смелых жанровых экспериментов.

В программе концерта прозвучат музыкальные произведения XVII-XX веков: Дитриха Букстехуде, Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Лучио Вивальди, Иоганна Хризостома Вольфганга Амадея Моцарта, Сезара Огюста Жана Гийома Юбера Франка, Йозефа Габриэля фон Райнбергера, и Феликса Александра Гильмана.

«Этот концерт органной музыки можно охарактеризовать как панорамную историческую ретроспективу и праздник европейских органных традиций. Программа охватывает три ключевые музыкальные эпохи: барокко, классицизм, романтизм, и представляет главные национальные композиторские школы Европы: немецкую, итальянскую, австрийскую и французскую», — добавили организаторы.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность мероприятия 65 минут, без антракта.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.