Александр Капусткин: выставка «Мстёра многоликая» показывает, как развиваются традиционные русские ремёсла

Произведения мстёрских иконописцев и мастеров декоративно-прикладного искусства представлены на выставке «Мстёра многоликая», которая открылась во Дворе Постникова в Пскове 2 ноября. Об этом рассказал заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Александр Капусткин.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

«Сегодня мы привезли одну из самых главных жемчужин владимирской земли — произведения мстёрских мастеров из небольшого посёлка Мстёра во Владимирских лесах. Здесь представлены работы мстёрских иконописцев, мастеров декоративно-прикладного искусства, разные жанры, которые родились на этой земле», — отметил Александр Капусткин.

По его словам, Мстёра стала местом развития нескольких художественных направлений. Сначала здесь зародилась иконопись, а затем появились ремёсла, связанные с оформлением икон, в том числе ювелирное искусство.

В советское время местные промыслы не исчезли, а приспособились к новым условиям: мастера начали выпускать лаковые шкатулки и миниатюры, продолжало развиваться и ювелирное производство. Сегодня эти традиции сохраняются, в том числе благодаря современным иконописцам.

«Это искусство не стоит на месте, развивается, что говорит о том, что такие традиционные русские православные исконные виды ремесла декоративно-прикладного искусства живы и могут современно звучать и в наше время», — подчеркнул собеседник.

Отдельно Александр Капусткин посоветовал посетителям обратить внимание на более ранние иконы, представленные в экспозиции, а также на произведения современных художников.

«Я бы отметил современных мастеров, например семью Молотниковых, замечательных художников, которые подтверждали высокими званиями свои заслуги. Хочется, чтобы гости увидели не только нашу историю, но и дыхание нового времени», — добавил он.

Выставка «Мстёра многоликая» объединила произведения из фондов Псковского и Владимиро-Суздальского музеев-заповедников. Посетить её можно с 3 ноября во Дворе Постникова по адресу: улица Олега Кошевого, 2.