ЖКХ

Перерасчет по квитанциям на вывоз мусора гарантирован - Сергей Пайст

Неточности в первых квитанциях на вывоз мусора присутствуют, но в ближайшее время они будут устранены. Об этом шла речь в эфире радио «Эхо Москва в Пскове», гостем которого стал директор ООО «ЭкоПром» Сергей Пайст. В настоящее время в Пскове на улице Я. Фабрициуса, 6а работает офис расчетной группы для населения по начислениям. Также задать вопросы можно по телефону 20-15-07. «В понедельник, 25 февраля, в офисе на Фабрициуса было всего 4 посетителя, а в офисе регионального оператора - порядка ста человек за первую половину дня», - заявил Пайст.

В офисах активно идет работа по приему документов и заявлений на перерасчет. «Если человек произведет оплату по квитанции, сумма которой превышает сумму, которая фактически должна быть начислена, перерасчет будет сделан, переплаченная сумма пойдет в счет оплаты следующих месяцев», - заверил директор ООО «ЭкоПром».

Сергей Пайст высказал мнение о важности появления в каждом муниципальном образовании расчетных групп для взаимодействия с населением.

В ходе беседы было отмечено, что в городе Великие Луки налажено сотрудничество с единым расчетно-кассовым центром, поэтому в этом районе обращений граждан, связанных с неточностями в квитанциях, практически нет.