Названа предварительная дата окончания отопительного сезона в Пскове

Предварительная дата окончания отопительного сезона в Пскове — 6 мая, сообщил глава города Борис Елкин в Max.

«Дорогие псковичи, мы внимательно следим за прогнозом погоды! По данным синоптиков, с 1 мая ожидается потепление. Несмотря на то что обещают теплую погоду, зданиям необходимо определённое время для полноценного прогрева изнутри. Этот естественный процесс нельзя ускорить, и он требует терпения. Резкое отключение отопления при недостаточно прогретых стенах и перекрытиях может привести к дискомфорту в квартирах. Мы хотим избежать подобных ситуаций и обеспечить плавный переход на летний режим. В связи с этим предварительно планируем отключить отопление 6 мая», - пишет Борис Елкин.

В понедельник, 4 мая, администрация ещё раз проверит актуальный прогноз погоды и примет окончательное решение.