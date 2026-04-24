«Коллектив ПТС — это семья»: лучшие сотрудники рассказали, как стали начальниками 

Что примечательного в работе в «Псковских тепловых сетях», как начался трудовой путь на предприятии и в чем плюсы такой работы, рассказали начальник ремонтной службы муниципального предприятия Игорь Горшанов, руководитель эксплуатационно-сетевого участка №5 Станислав Ильин и начальник участка №1 Максим Лебедев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Начиналась моя трудовая карьера с того, что я работал на необъятных стройках Родины, часто - в командировках. Приходилось работать и мастером, и прорабом. Это были небольшие, мелкие организации. Но непосредственно перед "Тепловыми сетями" я работал в торговой сети "Мастер". Интереснейшее место для начала трудовой карьеры молодых парней. Именно там я узнал, что для решения почти любой задачи есть свой инструмент. Вообще столкнулся с разнообразием этих инструментов. Но, к сожалению, спустя три года я понял, что торговля - это немножечко не мое. И вообще, как я считаю, существуют такие профессии, где ты с годами становишься опытнее и ценнее, и лучше. Я считаю, что на сегодняшний момент я не прогадал с местом работы. Такую работу я себе представлял с детства», - поделился Игорь Горшанов.

Начальник ремонтной службы муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» рассказал, что ему предложили работать управляющим магазина, но он пошел работать слесарем четвертого разряда. Жалеть об этом ему не приходится. Гость студии отмечает, что, не попробовав, не побывав на месте аварии, не увидев этого, не узнаешь сути: «Кажется, в очередной раз лопнула труба и все будет идентично. Но нет похожих друг на друга аварий».

На предприятии говорят, что сложно найти такого же по уровню профессиональных знаний человека, как Игорь Горшанов. Он поясняет такую позицию тем, что сейчас тенденция у руководителей - ценить время, ценить людей, потому что везде ощущается кадровый голод. Поэтому начальник всегда со своим коллективом посещает и места аварий, и производственные цеха. Игорь Горшанов отмечает, что ему не нравится однообразная работа, поэтому он всегда хочет находиться в эпицентре событий.

Руководитель эксплуатационно-сетевого участка №5 муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Станислав Ильин солидарен со своим коллегой и тоже не видит своей жизни без движения: «Я считал, что сидеть в офисе - это совершенно не мое. Вы находитесь на одном месте, условно, 8 рабочих часов, я так не могу».

Станислав Ильин заканчивал Псковский строительный техникум и был нацелен на работу в ПТС, сейчас он на предприятии уже 10 лет.

«Мне нравился предмет именно по трубопроводам, инженерным сетям. Очень понравился, и я был нацелен (на работу). После техникума я поработал немного на стройке с сантехниками. Но там все-таки нет никакой стабильности. После техникума я понимал, что пойду дальше учиться, получать высшее образование. Мне нужна была стабильность, и предприятие мне ее дало: и обучение оплачивало (я на целевом обучении был), и зарплата была стабильная», - рассказал о своем приходе на работу в «Псковские тепловые сети» руководитель эксплуатационно-сетевого участка №5.

Не было ни дня, чтобы Станислав Ильин пришел на работу и ему сказали, что все хорошо. «У меня на участке 11 котельных из 26. Поэтому работа есть всегда», - отметил он.

У начальника участка №1 Максима Лебедева карьерная лестница была ясна уже с самого детства. «У меня мама пришла в "Тепловые сети" в свое время, потом пришел отец, он заканчивал строительный техникум. Всю свою жизнь он связывал со стройкой и меня тоже всячески к ней подключал. Была даже такая интересная ситуация: на уроке английского учительница у меня спросила, какое у меня хобби, а я ей ответил, что я просто люблю работать. Она даже уточнила, точно ли это я хочу сказать. Я сказал: "Да, точно"».

Максим Лебедев работает на предприятии уже 21 год, но начальником стал всего год назад: «Не потому что знаний не хватало или навыков, у меня всегда было желание работать, а здесь была стабильность. Я никогда не бросал работу и любил стабильность. Я не рвался вперед, был и мастером, и слесарем, и долго пробыл диспетчером. Там я овладел навыком общения с людьми. Сейчас этот опыт помогает мне в моей работе».

Заканчивал Максим Лебедев Псковский строительный колледж. «Удивительно, но в школе я никогда не был отличником, а вот благодаря отцу и тому, что я уже не понаслышке знал, что такое стройка, в колледже у меня все само собой пошло, получалось, и я закончил его с красным дипломом», - поделился гость студии.