Водоснабжение временно отключили в локнянской деревне Миритиницы из-за аварии

Водоснабжение в деревне Миритиницы 29 апреля временно отключили в связи с проведением аварийно-восстановительных работ из-за прорыва водопровода, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Локнянского муниципального округа.

Воды не будет, предположительно, до 13.00.

Администрация Локнянского муниципального округа приносит извинения за временные неудобства и благодарит за понимание, а также просит по всем вопросам и в экстренных ситуациях обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу Локнянского округа: 8 (81139) 2-21-96.