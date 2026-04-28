Свыше пяти тысяч заявок на догазификацию подали жители Псковского округа

5 027 заявок на участие в программе догазификации подано на конец 2025 года в Псковском округе, сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова, выступая с отчетом о результатах своей деятельности и деятельности администрации в 2025 году на сессии Собрания депутатов Псковского округа, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Догазификация распространяется на населенные пункты, в границах которых есть газораспределительные сети. Права на дом у заявителя должны быть зарегистрированы, домовладение должно быть расположено в границах ранее газифицированного населенного пункта. На территории Псковского района 57 населенных пунктов, 5 673 домовладений, которые удовлетворяют этим требованиям. С нашей стороны была проведена масштабная работа по информированию населения о реализации программы. Проводились сходы граждан», - сказала Наталья Федорова.

В отдаленные населенные пункты совместно с ООО «Газпром межрегионгаз» осуществлялись выезды для приема заявок. Регулярно проводились заседания муниципального штаба по догазификации.

«Благодаря совместной работе на конец года мы имеем следующие результаты: план-график (всего домовладений) – 5 356; подано заявок всего - 5 027; заключено договоров 3 853; построено газопроводов до границ земельных участков, включая нулевые врезки – 3 523», - доложила глава и уточнила, что с начала действия программы догазификации на территории Псковского округа построено 94 км распределительных газопроводов и газопроводов-вводов.

Также в 2025 году по ранее разработанной проектно-сметной документации выполнены мероприятия по переводу на природный газ многоквартирного дома №5 в селе Середка по улице Родионова, стоимость работ составила 929 тысяч рублей.

В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» разработана проектно-сметная документация на строительство станции очистки питьевой воды в деревне Тямша. Реализация данного мероприятия в последующие годы позволит производить очищенную воду и обеспечить чистой водой 2 154 человека.

За период 2025 года муниципальным предприятием «Колхоз имени Залита» отремонтировано шесть колодцев, две скважины и 3,5 км сетей водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах района. При поддержке администрации Псковского округа из бюджета муниципального образования выделены средства «Колхозу имени Залита» на приобретение восьми единиц спецтехники на общую сумму 30,56 млн рублей.

Для обеспечения теплом многоквартирных домов жилого комплекса «Александр Невский» в деревне Хотицы реализован I этап масштабного проекта комплексного развития территорий (КРТ) в рамка национального проекта «Инфраструктура для жизни». Построена и введена в эксплуатацию современная котельная на природном газе, установленной мощностью 12МВт. Стоимость проекта составила более 167 млн рублей.

Разработаны схемы по газоснабжению в населенных пунктах: Богданово, Кузнецово, Селище, Соловьи, Солоново, Тямша, Щиглицы.