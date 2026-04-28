Свыше пяти тысяч заявок на догазификацию подали жители Псковского округа

5 027 заявок на участие в программе догазификации подано на конец 2025 года в Псковском округе, сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова, выступая с отчетом о результатах своей деятельности и деятельности администрации в 2025 году на сессии Собрания депутатов Псковского округа, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В отдаленные населенные пункты совместно с ООО «Газпром межрегионгаз» осуществлялись выезды для приема заявок. Регулярно проводились заседания муниципального штаба по догазификации.
Также в 2025 году по ранее разработанной проектно-сметной документации выполнены мероприятия по переводу на природный газ многоквартирного дома №5 в селе Середка по улице Родионова, стоимость работ составила 929 тысяч рублей.
В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» разработана проектно-сметная документация на строительство станции очистки питьевой воды в деревне Тямша. Реализация данного мероприятия в последующие годы позволит производить очищенную воду и обеспечить чистой водой 2 154 человека.
За период 2025 года муниципальным предприятием «Колхоз имени Залита» отремонтировано шесть колодцев, две скважины и 3,5 км сетей водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах района. При поддержке администрации Псковского округа из бюджета муниципального образования выделены средства «Колхозу имени Залита» на приобретение восьми единиц спецтехники на общую сумму 30,56 млн рублей.
Для обеспечения теплом многоквартирных домов жилого комплекса «Александр Невский» в деревне Хотицы реализован I этап масштабного проекта комплексного развития территорий (КРТ) в рамка национального проекта «Инфраструктура для жизни». Построена и введена в эксплуатацию современная котельная на природном газе, установленной мощностью 12МВт. Стоимость проекта составила более 167 млн рублей.
Разработаны схемы по газоснабжению в населенных пунктах: Богданово, Кузнецово, Селище, Соловьи, Солоново, Тямша, Щиглицы.