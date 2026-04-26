Энергетики ремонтируют ЛЭП после непогоды в Псковской области

Ремонт ЛЭП и восстановление электроснабжения проводят энергетики в Псковской области после непогоды. Об этом сообщили Россети Северо-Запад в своём Telegram-канале.

Видео: Россети Северо-Запад/ Telegram-канал

Специалисты будут круглосуточно работать до полной ликвидации последствий сильного ветра. В Псковском филиале «Россети Северо-Запад» действует особый режим.

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.