ЖКХ

В Пскове начинает работать образовательный проект «ЖКХ-Право знать»

Псковское региональное отделение приступило к реализации проекта «ЖКХ - право знать». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Ассоциации юристов, основанная цель проекта- создание алгоритма действий для решения правовых проблем граждан в сфере ЖКХ. Проект предлагает проведение обучающих мероприятий для председателей советов домов, старших по подъездам, активных собственников и нанимателей.

В ходе лекций и практических занятий участники приобретут навыки конструктивного взаимодействия с управляющими кампаниями, ресурсоснабжающими организациями, региональными операторами, научатся юридически грамотно представлять и отстаивать свои интересы.

Проект поможет участникам раскрыть внутренние ресурсы, будет способствовать развитию самоорганизации жителей многоквартирных домов, обмену опытом, объединению ресурсов для решения проблем. В результате реализации проекта, через правовое просвещение и формирование навыков правовой самозащиты, участники проекта смогут не только сами влиять на эффективность и качество предоставления коммунальных услуг, но и смогут оказывать помощь в этом другим собственникам, рекомендуя использовать предложенный юристами алгоритм действий.

Отметим, что проект предполагает не только обучающие мероприятия. В ходе проекта граждане будут получать реальную юридическую помощь профессиональных юристов по вопросам ЖКХ в виде очных консультаций.

В настоящее время Псковское отделение Ассоциации юристов проводит набор всех желающих в группы для обучения. Получить подробную информацию, записаться на мероприятия можно по телефонам: (8112) 29-10-92, 8953 235 67 67.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.