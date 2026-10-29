Российские и белорусские газовики укрепляют сотрудничество

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов в составе делегации «Газпром межрегионгаз» во главе с генеральным директором Сергеем Густовым принял участие в мероприятиях Белорусского энергетического и экологического форума Energy Expo 2026, который проходит в Минском международном выставочном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».
Фотографии: «Газ для России»
Здесь представлены современные цифровые решения для топливно-энергетического комплекса, технологии искусственного интеллекта, электротранспорт и инновации в области энергобезопасности.
В рамках форума прошла встреча с руководством компании «Белгазстрой». Стороны обсудили перспективы сотрудничества Беларуси и России в области строительства газовых сетей.
Делегация «Газпром межрегионгаз» также посетила мемориальный комплекс «Хатынь», возложила цветы к монументу «Непокоренный человек» и почтила память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания.