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Российские и белорусские газовики укрепляют сотрудничество

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Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов в составе делегации «Газпром межрегионгаз» во главе с генеральным директором Сергеем Густовым принял участие в мероприятиях Белорусского энергетического и экологического форума Energy Expo 2026, который проходит в Минском международном выставочном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков». 

Фотографии: «Газ для России»

Здесь представлены современные цифровые решения для топливно-энергетического комплекса, технологии искусственного интеллекта, электротранспорт и инновации в области энергобезопасности.

В рамках форума прошла встреча с руководством компании «Белгазстрой». Стороны обсудили перспективы сотрудничества Беларуси и России в области строительства газовых сетей.

«Белорусские коллеги обладают ценным практическим опытом в сфере цифровизации газового хозяйства и эксплуатации сетей. Мы видим значительный потенциал для дальнейшего углубления партнерства, особенно в части внедрения современных систем учета и повышения надежности газоснабжения», – отметил Сергей Густов.
 

Делегация «Газпром межрегионгаз» также посетила мемориальный комплекс «Хатынь», возложила цветы к монументу «Непокоренный человек» и почтила память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания. 

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