ЖКХ

Эксперт рассказал о реализации инициативы о раздельном сборе мусора в Псковской области

Член Общественной палаты Псковской области, председатель общественного совета при государственном комитете региона по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил, как в Псковской области реализуется инициатива по раздельному сбору мусора.

«Мы до сих пор не можем сформировать резолюцию. До сих пор спорим, нужен ли такой раздельный сбор мусора, - Алексей Кириллов вспомнил третий региональный форум, посвященный вопросам ЖКХ «Активный совет - счастливый дом», - Некоторые общественники предлагают сортировать мусор на мусоросортировочной станции, а не в квартире, поэтому вопросов еще много. И когда говорят «не нужно сортировать», я говорю «где не нужно?». В любом случае, нам надо уменьшить количество захораниваемых отходов и увеличить количество перерабатываемых».

Кроме того, председатель общественного совета добавил, что перейти на раздельный сбор мусора может помочь отсутствие подъездных мусоропроводов: «Однако сейчас жилищное законодательство построено, что лишь собственники могут принять решение по содержанию общего имущества многоквартирного дома. Кроме них, никто не может решить, будет ли в подъезде мусоропровод или не будет».