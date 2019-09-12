ЖКХ

Отопление в жилые дома псковичей планируют дать 24 сентября

В жилых домах псковичей отопление может появиться 24 сентября. Об этом руководитель управления городского хозяйства администрации Псковской области Николай Баринов 19 сентября сообщил корреспонденту «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

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«Соответственно постановление будет готово 24 - 25 сентября, когда его подпишет глава администрации Пскова Александр Братчиков. Если брать во внимание сегодняшние погодные условия, в жилых домах предполагается запустить отопление 24 числа, - отметил Николай Баринов. - Что касается социальных объектов, в них отопление запускается уже сейчас».

Николай Баринов подчеркнул, что на сегодняшний день отопление уже есть в Псковской городской больнице и Псковской городской поликлинике. Кроме того, руководитель управления отметил, что сейчас рассматриваются 5 заявок на включение отопления в детских садах и школах.

«Когда получаем заявку от таких объектов - в тот же день запускаем отопление, - добавил Николай Баринов. - Надо отметить, что в целом никаких проблем, чтобы начать отапливать город, у теплосетей нет».

Помимо этого, руководитель управления подчеркнул, что администрация города ежедневно отслеживает показатели температуры. Вопрос находится на контроле у главы администрации Александра Братчикова, который и примет конкретное решение, когда запускать отопление в жилых домах.