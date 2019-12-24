ЖКХ

В Черехе торжественно открыли станцию очистки питьевой воды

Сегодня, 27 декабря, в деревне Череха состоялось открытие станции очистки питьевой воды. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данный объект софинансировался программой приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов, его строительство реализовывалось в рамках крупного инфраструктурного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера-2».

Официально 27 декабря строительство объекта завершено. На торжественном открытии присутствовали глава Псковского района Наталья Федорова, представители районной администрации, председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев и эстонские партнеры проекта, представители «Горводоканала», а также местные жители.

Вступительную речь произнес Андрей Михеев: «Объект важный, это хороший пример в рамках приграничного сотрудничества. Эта станция в первую очередь для жителей Черехи. Стоит отметить, что все обязательства по финансированию выполнены».

Андрей Михеев поблагодарил главу Псковского района и ее команду за оперативную и слаженную работу. Он также отметил, что на этом работа не заканчивается, после пусконаладочных работ будет произведено благоустройство территории.

«Окончательную оценку станции очистки воды дадут местные жители после того, как попробуют воду», - обозначил Михеев.

Затем с приветственным словом к присутствующим обратилась глава Псковского района Наталья Федорова. Она подчеркнула, что для района это знаковое событие.

«Это первый такой объект в Псковском районе. Много уже сделано, впереди еще много планов, которые мы будем реализовать. Качество воды - это качество нашей жизни», - отметила Наталья Федорова и добавила, что станция очистки воды в Черехе - это только первый шаг и начало пути.

В ходе выступления она также поблагодарила представителей региональной администрации, эстонских партнеров, а также сотрудников районной администрации за сплоченную и плодотворную работу.

На торжественном открытии также присутствовал представитель «Горводоканала» Андрей Алябьев. «Хочется поздравить администрацию Псковского района с запуском столь важного объекта. До сегодняшнего дня только в Пскове были очистные сооружения. В остальных районах вода поступает прямиком со скважин», - обратился он к присутствующим. Он также добавил, что Псковский район составит конкуренцию городу по очистке воды.

Представитель эстонской организации-партнера Павел Костромин подчеркнул, что очень радостно, что в преддверии Нового года открываются такие значимые объекты для населения. «Радостно то, что администрация Псковского района изо дня в день думает об экологии и здоровье граждан», - отметил он и пожелал, чтобы таких станций в районе было больше.

Директор организации-подрядчика ООО «Техносфера» Сергей Иванушкин отметил, что подрядчик серьезно подходил к строительству, понимал всю ответственность и не экономил на оборудовании. «У нас в планах остаться как можно дольше в регионе и продолжить сотрудничество с администрацией Псковского района. Чистой вам воды!» - обратился к присутствующим Иванушкин.

Активный представитель от жителей Черехи выразил благодарность всем, причастным к строительству станции очистки питьевой воды, и заявил, что данный объект для жителей Черехи - большая радость.

В завершении торжественного мероприятия Наталья Федорова, Андрей Михеев, Павел Костромин, представители подрядной организации перерезали ленточку в знак официального открытия станции очистки воды в Черехе.

Отметим, что в планах администрации Псковского района в ближайшее время построить в Родине и в Середке аналогичные объекты.