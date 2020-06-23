ЖКХ

Псков получит субсидию на модернизацию объектов питьевого водоснабжения

Очередные изменения в бюджет города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов обсудили депутаты городской Думы на комитете по стратегическому планированию и бюджетной политике под председательством Григория Стороненкова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, доходная часть на текущий год увеличивается на сумму 114,7 млн рублей. В частности, финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» увеличивается на 93,4 млн рублей за счет средств федерального и областного бюджетов. На обеспечение продуктовыми наборами обучающихся общеобразовательных организаций бюджет увеличился на 20,1 млн рублей (стоимость набора на одного ребенка - 1500 рублей).

Доход бюджета на 2022 год увеличивается на 2,4 млн рублей за счет субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения.

Вместе с тем расходы текущего года увеличились на 116,6 млн рублей. Доходная и расходная часть на 2021 год остаются без изменений. Расходная часть 2022 года увеличивается на сумму 2,4 млн рублей.

Вопрос о внесении изменений в бюджет города вынесен на очередную 39-ю сессию, которая состоится 30 июня.