ЖКХ

В деревне Мазилино Псковского района построили внутрипоселковый газопровод

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» завершили строительство внутрипоселковой распределительной сети общей протяженностью более 2,2 км в деревне Мазилино Псковского района. Для надежного газоснабжения потребителей установлен пункт редуцирования газа, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: Антон Дымов / «ВКонтакте»

Новые сети позволят газифицировать 33 домовладения. На сегодняшний день от жителей деревни принято 12 заявок, по всем из них заключены договоры.

«Половина заявителей оформила комплексные договоры, в рамках которых нами также выполняются работы в границах земельных участков. Это позволяет значительно сократить сроки подключения. После получения разрешительной документации на ввод объекта мы приступим к подключению домовладений, готовых к приему газа», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.