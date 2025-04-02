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Мошенники информируют псковичей о закрытии площадок для ТКО и предлагают купить ключи

03.04.2025 12:27|ПсковКомментариев: 0

В последние дни в Пскове участились случаи мошенничества, связанного с обращением с отходами. Жители региона получают звонки от лиц, представляющихся сотрудниками регионального оператора, которые сообщают о закрытии контейнерных площадок и требуют оформления специальных ключей для доступа к ним. Как рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов, региональный оператор не производит никакие звонки гражданам, это делают мошенники. 

«К сожалению, такие случаи действительно имеют место быть. Нам поступают жалобы от граждан, которые звонят на "горячую линию" и пишут в социальных сетях. В последнее время участились звонки от мошенников, которые утверждают, что в скором времени будет закрыта контейнерная площадка, и чтобы выбрасывать свои отходы, необходимо приобрести "специальные ключи"», — рассказал о ситуации Денис Кузнецов.

Он подчеркнул, что никакие контейнерные площадки, доступные для жителей, не будут закрываться.

«Контейнерные площадки, доступные для жителей, не будут закрываться на замок никогда. Закрываются только те площадки, которые принадлежат магазинам, и, как правило, они находятся на закрытой территории, куда обычные люди не имеют доступа», — уточнил он.

Денис Кузнецов также предостерег псковичей от общения с мошенниками: «"Экогрупп" не совершает никаких звонков, никого не обзванивает и не продает ключи. Это все мошенники. Обращаем внимание, что телефон, который высвечивается при звонке, может совпадать с нашим номером "горячей линии". Но мы не осуществляем обзвон жителей и индивидуальных предпринимателей. Если нам необходимо сделать запрос, мы обращаемся через официальную почту или письмом».

Псковичам настоятельно рекомендуется быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. В случае получения подозрительных звонков следует немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы.

Теги: #контейнеры #экогрупп
Источник: Псковская Лента Новостей
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