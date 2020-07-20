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Сергей Грахов рассказал, как меняет жизнь псковичей нацпроект «Жилье и городская среда»

Нацпроект «Жилье и городская среда» призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города – красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Цели амбициозные, но это не значит, что они недостижимы.

В Псковской области активная работа по нацпроекту ведется с 2019 года. Причем в прошлом году соответствующая региональная программа была выполнена на 100%. В этом году область снова намерена полностью исполнить свои обязательства, а в целом регион готов даже досрочно выполнить все намеченное.

Все ли так гладко на практике, ведь в Псковской области в сфере ЖКХ и в жилом фонде накопилось немало проблем, многим из них не один десяток лет? Не помешал ли пресловутый коронавирус брать вершины целевых показателей? Что конкретно изменится в жизни псковичей, благодаря «жилищно-коммунально-строительному» нацпроекту? Об этом Псковская Лента Новостей попросила рассказать председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова.

- Сегодня большое внимание уделяется национальным проектам. Насколько успешно они меняют жизнь псковичей к лучшему в сфере строительства и ЖКХ? Что уже удалось сделать в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в нашем регионе?

- Жители Псковской области, благодаря реализации нацпроектов, уже сейчас могут наблюдать значительные улучшения в окружающей их среде. Так, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019 году было благоустроено 58 общественных территорий и 21 двор. Были проведены работы по ремонту старых и устройству новых пешеходных зон и зон отдыха, установке спортивных и детских площадок, установке ограждений, устройству газонов и клумб, ремонту покрытий на площадях и дворовых проездах и т.д.

Все территории, планируемые к благоустройству, определяются жителями муниципальных образований в ходе рейтинговых голосований и общественных обсуждений.

Работа по благоустройству дворовых и общественных территорий будет продолжена.

На территории региона также реализуется региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», он входит в состав нацпроекта «Жилье и городская среда», в рамках реализации которого на территории региона действует областная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», согласно которой в срок до 1 сентября 2025 года планируется расселить 202 аварийных многоквартирных дома площадью свыше 42 тыс. кв. м., безопасное жилье получат ориентировочно 2,7 тысяч человек.

Для реализации указанного регионального проекта администрация Псковской области взаимодействует с государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Работа с Фондом началась в 2008 году, до утверждения нацпроектов, и за период 2008-2018 годов сумма средств, затраченных на мероприятия по переселению граждан, превысила 3 млрд рублей (в том числе средства Фонда - 2 млрд рублей, средства консолидированного бюджета области - 1 млрд рублей), расселено 489 аварийных многоквартирных дома общей площадью 90,94 тысяч кв. м. В благоустроенные жилые помещения переселено более 6 тысяч человек.

Сейчас на территории региона действует областная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», которая будет реализована в 6 этапов с разбивкой по годам. Планируемая сумма затрат на реализацию мероприятий по указанной программе составит порядка 1,5 млрд рублей.

На первом этапе (2019-2020 годы) программы участвуют три муниципальных образования области: Великолукский, Дновский и Новоржевский районы, в которых необходимо расселить 106 помещений аварийной площадью 4,36 тыс. кв. м., 222 человека. Плановая дата завершения мероприятий первого этапа программы переселения - 31 декабря текущего года.

На территории Великолукского и Дновского районов строятся два многоквартирных дома, процент готовности по ним достаточно высокий - 75-80%.

В Новоржевском районе также планировалось строительство нового многоквартирного дома, однако в связи с отказом главы муниципалитета это мероприятие реализовано не будет, жители из аварийных домов получат безопасное жилье в квартирах, приобретенных на вторичном рынке.

Если говорить о сфере строительства, то на сегодняшний день (с начала текущего года) введено в эксплуатацию 11 многоквартирных домов общей площадью 66 820,4 кв. м. Планируется ввести к концу 2020 года 17 многоквартирных домов общей площадью 126 744,59 кв. м.

- В некоторых муниципалитетах Псковской области остро стоит проблема водоснабжения…

- Для ее решения реализуется федеральный проект «Чистая вода». В рамках указанного проекта в текущем году в деревне Переслегино Великолукского района будет решена проблема с качеством питьевого водоснабжения. Ведется завершение реконструкции системы водоснабжения деревни. В рамках объекта будет построена станция очистки воды, отремонтирована скважина и 3 км водопроводных сетей, 1477 человек в Переслегино будут обеспечены качественной питьевой водой.

К декабрю 2020 года в Великих Луках будет отремонтирован аварийный участок кольцевого водовода по ул. Тургенева, который на 80% обеспечивает водоснабжение города. Физический износ водовода составляет 90%. Реконструкция водовода позволит бесперебойно осуществлять водоснабжение населения города численностью 90 549 человек.

Также в рамках федерального проекта «Чистая страна» за счет средств областного и местного бюджетов разработана проектно-сметная документация на рекультивацию Псковской городской свалки, которая на данный момент проходит государственную экспертизу. В 2021 году по линии Минприроды России администрация Псковской области планирует получить федеральную субсидию на рекультивацию свалки.

- Что касается федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Заявлено, что в этом году будут благоустроены 90 территорий в Псковской области - общественных и дворовых. Нет сомнений, что это колоссальный пласт работы, насколько успешно он осваивается?

- Число запланированных к благоустройству территорий в 2020 году уже выросло до 103 (41 общественная и 62 дворовых территории), поскольку на одних территориях в ходе проведения аукционов появляется экономия средств, органы местного самоуправления стараются эти средства направить на благоустройство дополнительных территорий, на которые имеются заявки граждан.

Всего Псковской области выделено финансирование на сумму 176,4 млн руб. Законтрактованы уже 41 общественная и 51 дворовая территория на сумму 170,6 млн руб. (96,7%). Завершены работы на 24 общественных и 39 дворовых территориях, ведутся работы еще на 16 общественных и 12 дворовых территориях. В соответствии с условиями уже заключенных договоров выполнение работ на всех объектах благоустройства планируется завершить в срок до конца августа 2020 года.

Также в рамках этого проекта благоустраиваются объекты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года. Первый - это реконструкция парка «Петровский» у подножия объекта культурного наследия федерального значения «Земляная крепость, построенная по приказу Петра I в 1704-1708 г.г. в связи с опасностью вторжения войск короля Карла XII» на левом берегу реки Ловать в городе Великие Луки. Второй - благоустройство общественных территорий возле школы в Изборске. Третий - реконструкция набережной реки Шелонь и прилегающей территории «На берегу истории» в Порхове. На реализацию данных проектов выделено 145,96 млн руб.

По состоянию на июль 2020 года законтрактованы все три общественные территории на сумму 134,96 млн руб. (92,46 %). Осуществляются конкурсные процедуры на сумму экономии.

- Насколько успешно справляются с задачами, поставленными профильным нацпроектом, муниципалитеты Псковской области? Кто все делает успешно и в срок, а кто пока находится в числе отстающих? И в чем причина такого отставания?

- На муниципальных образованиях лежит основная нагрузка по реализации мероприятий: от контрактования до приемки работ и претензионной работы с подрядчиками. Любая отчетность также готовится на основании обобщенной информации от муниципальных образований.

На муниципальном уровне успешность работы не одинакова и иногда приходится оказывать содействие главам муниципальных образований в работе с подрядными организациями, проводить совместные совещания и выезды на объекты.

Если говорить о проектах, реализуемых в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», то по программе переселения в Великолукском и Дновском районах строительство двух новых многоквартирных домов завершается, что позволит до конца 2020 года расселить из непригодного для проживания жилищного фонда в новые благоустроенные квартиры порядка 190 человек. Производство строительно-монтажных работ соответствует графикам выполнения работ. Строительная готовность объектов составляет 75-80%.

По программе «Формирования комфортной городской среды» имеется отставание, но в 2020 году это было вызвано сложной эпидемиологической обстановкой: полтора месяца не работали поставщики материалов, малых архитектурных форм, спортивных и детских площадок, а потом затруднялись исполнить одномоментно весь объем накопившихся заявок. Поэтому, хотя строительные работы в регионе не прекращались ни на один день, некоторые отставания имеются. Но они в ближайшее время будут устранены.

- Возникают ли проблемы с подрядчиками, которые решили подключиться к реализации нацпроекта в сфере строительства и ЖКХ?

- Как уже говорилось выше, иногда проблемы с подрядчиками возникают. Некоторые подрядчики, выигравшие одновременно конкурсы по нескольким проектам в разных муниципальных образованиях просто не успевают одновременно сделать все, за что взялись.

Ломается техника, не хватает материалов - эти и другие проблемы неизбежны в период массовой реализации национальных проектов. Но все они решаемы. Уклонения от проведения работ мы не наблюдаем.

Подрядными организациями, например, по проекту «Чистая вода» являются две великолукские организации ООО «Нефтегазстрой» и ООО «Энергогазстроймонтаж».

В первом и втором кварталах 2020 года у ООО «Энергогазстроймонтаж» были проблемы: началось отставание от графика выполнения работ по реконструкции системы водоснабжения в дер. Переслегино Великолукского района. Срыв строительно-монтажных работ был связан с задержкой поставки необходимого оборудования на объект. Введение ограничительных мер (карантина) повлияло на деятельность заводов-изготовителей оборудования, что привело к нарушению сроков поставок.

Претензий к ООО «Нефтегазстрой», которое осуществляет работы по реконструкции водовода в Великих Луках, нет. Работы на объекте ведутся с опережением графика.

- Прошлогодняя программа по национальному проекту «Жилье и городская среда» в Псковской области была выполнена на 100%. Однако в июле этого года губернатор области отметил, что есть отставание от графика. И хотя летом удалось это отставание сократить почти в два раза, общий результат выполнения при этом все равно оказался на 8% меньше запланированного. Почему возникли задержки и удастся ли в этом году наверстать упущенное?

- Здесь речь шла о спаде объемов ввода жилья в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основными причинами стали ограничительные мероприятия, направленные на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Также необходимо отметить, что на спад темпов строительства жилья повлияло снижение уровня доходов населения.

Тем не менее значительных срывов сроков ввода многоквартирных жилых домов на территории Псковской области не прогнозируется. Риски неисполнения показателей национального проекта «Жилье» в настоящее время отсутствуют.

До конца 2020 года плановый показатель по вводу жилья на территории Псковской области достигнет 100% за счет реализации проектов комплексной застройки жилых микрорайонов.

- Не секрет, что износ инженерных систем по области достигает чуть ли не 80%, а на некоторых объектах и 95%. Решить эту проблему одномоментно не представляется возможным, для этого нужны огромные суммы, которые изыскать сиюминутно едва ли возможно. Но есть ли какие-то позитивные подвижки в этом вопросе? Можно ли «залатать дыры» с помощью профильного нацпроекта?

- В настоящее время общий уровень износа коммунальной инфраструктуры составляет 78% (в 9 муниципальных образованиях износ объектов составляет 90-100%), что является самым высоким в Северо-Западном федеральном округе. Для приведения в нормативное состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства во всех муниципальных образованиях требуется порядка 10 млрд рублей.

Администрация Псковской области принимает все меры для решения данной проблемы. В период 2019-2024 годов в рамках федерального проекта «Чистая вода» решается вопрос с техническим состоянием объектов водоснабжения. На эти цели до 2024 года будет направлено 1070 млн рублей.

В настоящее время на федеральном уровне отсутствуют прямые механизмы выделения средств из федерального бюджета на модернизацию объектов теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

По этой причине администрацией Псковской области по данному направлению ведется работа по привлечению средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В 2019 году Фондом ЖКХ одобрено шесть заявок Псковской области на получение финансовой поддержки на реализацию проектов модернизации систем теплоснабжения и водоотведения в Пскове, Великих Луках, Острове и Гдове на общую сумму 620,9 млн рублей. Ведется подготовка заявки на финансирование реконструкции очистных сооружений канализации в поселке Пушкинские Горы.

В текущем году Минстроем России ведется разработка программы по реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры, износ которых превышает 60%. Ее планируется утвердить в 2020 году. Администрация Псковской области планирует участвовать в данной федеральной программе.

- В Псковской области достаточно остро стоит вопрос и с расселением аварийного жилья, проблемы тут копились не один год. Есть ли понимание, некий горизонт событий, когда накал страстей в этом направлении будет максимально снижен?

- Одной из основных проблем региона является большой процент износа жилищного фонда и одномоментно расселить весь аварийный фонд невозможно. По результатам проведенного мониторинга жилищного фонда муниципальных районов Псковской области установлено, что на их территории имеется жилищный фонд аварийного и предаварийного технического состояния в настоящий момент не признанные аварийными.

Так, на сегодня в области признано аварийным, а также подлежит признанию аварийным порядка 105 тыс. кв. м. жилой площади (в том числе: 45 тысяч кв. м уже признано аварийными, ориентировочно 60 тысяч кв. м подлежит признанию аварийным), на расселение которой (в ценах Минстроя на 2 квартал 2020 года) необходимо 3,7 млрд рублей.

Администрация Псковской области ведет активную работу с государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по решению вопроса о ликвидации аварийного жилищного фонда, но говорить о скорой ликвидации аварийного фонда на территории региона пока рано.

- В числе проблемных указываются и такие социальные объекты, как детские сады в Борисовичах и Великих Луках, а также школа на Заслонова в тех же Великих Луках. Какова сейчас динамика по этим объектам?

- Что касается объектов в Великих Луках, то проблематика здесь связана с преобладанием на территории города слабых грунтов, которые сопровождаются проседанием и осадкой грунтовых слоев. Это стало причиной неконтролируемой усадки части здания детского сада на улице Первомайской, 23а, в связи с чем и образовались трещины на конструктивных элементах здания.

Управлением образования Великие Луки привлечена федеральная организация для обследования здания детского сада и принятия решений по устранению выявленных недостатков. По итогу были проведены работы по усилению грунтов, расшитию трещин и перекладке кирпича в местах образования трещин. На сегодняшний день работы по стабилизации здания продолжаются.

На объекте строительства школы по улице Заслонова в Великих Луках на стадии монтажа конструкций фундамента было принято решение о замене грунта в целях усиления основания, в связи с чем по последнему наблюдается отставание от графика производства работ.

На сегодняшний день завершены работы по устройству фундамента, ведется кладка кирпича конструкций здания, прокладка наружных и внутренних сетей, а также выполняется монтаж металлоконструкций на здании бассейна.

Строительство детского сада в деревне Борисовичи Псковского района на сегодняшний день завершается, ведутся работы по внутренней отделке, все общестроительные работы завершены. В настоящее время решается вопрос об освобождении земельного участка от объектов электроэнергетики.

- Какое влияние на реализацию нацпроекта в нашей области и на сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства в целом оказали ограничения, принятые в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции?

- В соответствии с указом губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» деятельность строительных организаций ограничена не была. В то же время при строительстве объектов на территории региона выявлено незначительное (до 5%) увеличение стоимости строительных материалов и возникшие сложности в результате введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), связанные со своевременной доставкой на объекты строительства из других субъектов Российской Федерации и ближнего зарубежья, а также с привлечением иностранной рабочей силы.

У предприятий жилищно-коммунального хозяйства в период ограничительных мер с апреля 2020 года снизился объем валовой выручки. В апреле предприятия ЖКХ недополучили 59,1 млн рублей, в мае - 22 млн рублей. В июне собираемость составила 100%, а также осуществлена оплата долгов за прошлые периоды.

К 1 июля 2020 года ситуация с уровнем оплаты ЖКУ стабилизировалась. Собираемость за ЖКУ соответствует уровню до введения ограничительных мер (карантина).

Целевые показатели по нацпроектам утверждены на уровне правительства Российской Федерации и коррективы в них не вносились.

- Какие работы будут завершены в этом году, и какие планы поставлены на следующий год?

- В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» до конца 2020 года (с учетом ввода в эксплуатацию двух многоквартирных домов в Великолукском и Дновском районах) в новые жилые помещения планируется переселить 266 человек (115 жилых помещений аварийной площадью 4,38 тысяч кв. м).

В 2021 году планируется завершить реализацию мероприятий второго (2020-2021 годы) и третьего (2021-2022 годы) этапов программы переселения, что позволит также расселить порядка 230 человек, проживающих в 96 жилых помещений аварийной площадью порядка 4 тысяч кв. м.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» планируем завершить проекты, о которых говорилось выше.

Целевой показатель на 2020 год по объему введенного жилья в размере 250 тысяч кв.м. планируется достичь с небольшим превышением. На 2021 год прогнозируется сохранение темпов строительства, достигнутых в 2020 году.

Беседовал Алексей Овчинников