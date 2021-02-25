ЖКХ

Алексей Севастьянов назвал создание экотехнопарка стройкой века

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов назвал создание в Псковской области экотехнопарка стройкой века. Об с 55-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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В ходе сессии председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов уточнил, что рекультивация полигонов в регионе начнется после ввода в эксплуатацию экотехнопарка. Проекты по рекультивации полигонов в Кунье, Локне и Палкино проходят государственную экспертизу. «Стоимость разработки проекта не такая и маленькая. Мы в любом случае не останавливаемся на этом», - сказал он.

«Как можно заказать проект рекультивации, если полигон работает? Пока сделают проект... К этому времени данные изменятся, и проект будет невыполнимый. Стройка века должна быть, чтобы экотехнопарк сдали к 2023 году», - высказал свое мнение Алексей Севастьянов.

«Количество отходов, которые поступят на полигон известны, эти данные позволяют начать проектирование», - ответил Сергей Грахов.

По его словам, срок разработки проекта составляет от 9 до 12 месяцев, включая инженерные изыскания и государственную экологическую экспертизу. «Срок самого строительства - от 1,5 до 2 лет. Поэтому ставим в плане 2023 год», - сказал председатель комитета.

«Планируем, что в течение пары-тройки месяцев выйдем на конкурс», - заключил он.