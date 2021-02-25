ЖКХ

Только один экотехнопарк построят в Псковской области

Один экотехнопарк вместо двух построят в Псковской области. Об этом сообщил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на 55-й сессии регионального парламента 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Строительство двух экотехнопарков экономически неэффективно, объяснил принятое решение Сергей Грахов, поскольку это повлечет для граждан увеличение платы. Он также отметил, что место строительства комплекса окончательно не определено.

«В территориальной схеме оно указано ориентировочно. Точное место будет названо после проведения инженерно-изыскательных работ», - сказал глава профильного комитета.

Рассматривается частная концессионная инициатива для строительства экотехнопарка, уточнил он. По мере ввода в эксплуатацию нового объекта будут закрываться и рекультивироваться старые. В частности, запланированы мероприятия по ликвидации псковской городской салки, площадь которой составляет более 20 га, добавил он. Экологические экспертиза по данной свалке длится уже более одного года.