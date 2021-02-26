ЖКХ

Бесплатная замена электросчетчиков продолжается в Пскове

Бесплатная замена электросчетчиков продолжается в многоквартирных домах Пскова. Речь идет о приборах учета с закончившимся сроком эксплуатации и истекшим межповерочным интервалом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ со ссылкой на АО «Псковэнергосбыт».

В организации пояснили, что из-за большого объема работы не всегда получается соблюдать график замены счетчиков и попросили руководителей управляющих компаний сигнализировать им о любых нарушениях в действиях подрядчиков, осуществляющих замену приборов учета потребленной электроэнергии.

Кроме того, представители «Псковэнергосбыт» рассказали, как в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами следует снимать и передавать показания электросчетчиков.

По их словам, передать показания можно несколькими способами:

- на сайте АО «Псковэнергосбыт» (можно без регистрации или в личном кабинете);

- в момент совершения платежа через системы Сбербанка России, Почты России и в центрах обслуживания потребителей АО «Псковэнергосбыт»;

- СМС-сообщением на телефон 8-911-370-30-80 (формат передачи «XXX YYY», где «ХХХ» - десятизначный номер лицевого счета, «YYY» - текущие показания счетчика);

- по единому телефону 8-800-234-05-06 (звонок бесплатный).

Как правильно снимать показания приборов учета потребленной электроэнергии, можно узнать по ссылке. Вопросы на данную тему в электронном виде можно задать в группе компании «ВКонтакте».